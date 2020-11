"Difícil cuadrar la ecuación del México de hoy, muchas piezas para armar y no hay modelo que construir. Incomprensible que haya tanto que hacer y se pierda el tiempo. Muchos temas importantes y demasiadas distracciones. Se hace evidente que el proyecto tiene más que ver con la continuidad y reforzamiento en el poder y no con el servicio, el desarrollo y la construcción de futuro para un país que tiene que proyectarse y no solo eliminar la corrupción, que desafortunadamente tampoco se corrige."

POR SALVADOR CERÓN

SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE