Exigen pagos

Algunas navieras internacionales que prestan servicios de transportación marítima de combustibles se han quejado de la falta de pago por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que lleva Octavio Romero, uno de sus principales clientes. Tal es el caso de la estadounidense Tidewater que lleva Quintin Kneen, y que da servicio de cabotaje en aguas nacionales utilizando un esquema corporativo de operación mediante el cual justifica ser una empresa mayoritariamente mexicana. Con la llegada de Jorge Arganis a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el cambio de la coordinación General de Puertos y Marina Mercante a la Secretaria de la Marina, al mando del Almirante Rafael Ojeda Durán, los funcionarios fueron instruidos para revisar a detalle el cumplimiento de la ley de marina y puertos mercantes para asegurar que previo al pago de Pemex se garantice la correcta operación de las compañías en territorio nacional. Y es que recuerde que hace varios meses Hornbeck Offshore Services, fue sancionada por la SCT por simular su operación haciéndose pasar por una compañía con capital predominantemente mexicano.

Certificación de igualdad

Considerando la promoción de una cultura de inclusión, igualdad laboral y no discriminación como una prioridad, T-Systems México, con Alejandro López de la Peña al frente, recibió la certificación en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) que encabeza Luisa María Alcalde, en convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) que preside Nadine Gasman, y el Consejo Nacional contra la Discriminación (Conapred). Este aval, recibido por primera ocasión en 2016, siendo la primera organización no gubernamental en todo el país en lograr certificarse. Y sus buenas noticias continúan ya que acaba de recibir por parte del Service Desk Institute la notificación de su nominación al mejor Service Desk Customer Experience a nivel internacional por los logros sobresalientes de la empresa en lo que a su servicio a clientes se refiere, uno de los reconocimientos más prestigiosos en el sector de las Tecnologías de la Información (TI).

Reconocimiento

Quien nos confió que anda más que contento por la Medalla de Plata que le acaba de otorgar la calificadora Morningstar a Profuturo por sus sobresalientes resultados en la gestión de Siefores, es Antonio Sibaja, Director Ejecutivo de Estrategias de Inversión de la Afore. Nos hace saber que la importancia de esta evaluación radica en que se obtiene en un año caracterizado por grandes retos y una enorme volatilidad, lo que ha impulsado a la empresa a adaptarse a las nuevas circunstancias con el objetivo de seguir generando iniciativas más rentables y consistentes de inversión, para obtener los rendimientos más competitivos con una visión de largo plazo para sus clientes. Profuturo cierra bien este convulsionado 2020.

