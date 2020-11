¡Bienvenida la gente a los estadios!

Opinar de este tipo de situaciones es derecho de todos, ya que todos nos podemos contagiar, somos parte de la pandemia. Sí, somos.

No es un tema exclusivo de científicos ni de epidemiólogos; de esto pueden hablar los que se han contagiado, los que han visto afectado su empleo, los que han perdido a un ser querido, los que no han podido estudiar correctamente, los que han hecho cualquier tipo de sacrificio… insisto, todos.

Hay que escuchar abiertamente, comprensivamente, con humildad y apertura, los diferentes puntos de vista, todos válidos, a fin de cuentas. Tomar la decisión de abrir un estadio de futbol no debe ser visceral, no se puede tomar a la ligera.

Está la opinión de quien se encuentra sumergido en una crisis económica alarmante, desesperante, que parece interminable, y que ve en que se abra un estadio de futbol un verdadero respiro para tener algo de ingresos y poder llevar unos pesos a casa. No me refiero a los clubes que, aunque les vendría bien, pueden sobrevivir sin público en las butacas; hablo de los trabajadores que no encuentran de dónde ganar dinero, y que dentro de su lucha por salir adelante en el día a día encontrarán en un partido de futbol una bocanada de oxígeno.

Tenemos el punto de vista del que ha perdido a algún familiar por la pandemia, del doctor y del enfermero que luchan por salvar vidas; ellos seguramente estarán a favor de desaparecer todo lo que represente un riesgo de contagio.

Existen también pronunciamientos de quienes tienen conocimientos científicos en transmisión de enfermedades, de profesionales que dicen el riesgo real que existe de ir a un estadio de futbol.

Claro, también contamos con pronunciamientos de quienes han podido trabajar durante toda la pandemia en casa y opinan en redes sociales con la intención de polemizar, de criticar, de llamar la atención para ganar popularidad.

¿Podemos pretender tener la verdad absoluta en un tema tan complicado?

Ni los que están a favor de abrir los estadios, ni los que están en contra, quieren lastimar o dañar a nadie. Son circunstancias diferentes, puntos de vista, de acuerdo a lo que se considere más oportuno para la mayoría. Como tiene que ser, la decisión tendrán que tomarla las autoridades correspondientes, no hay de otra.

Y, eso sí, no podemos olvidar ni dejar a un lado la libertad (no libertinaje) de cada ser humano para actuar conforme a lo que considere correcto.

POR PONCHO VERA

