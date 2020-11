Alianzas Descalabradas

Las alianzas pervertidas, casi gays —Óscar Levín Coppel dixit hace 12 años— entre PRI, PAN, PRD y MC que promueve con singular alegría Alejandro Moreno, dirigente del tricolor para quienes lo hayan olvidado, cuyo objetivo es participar con candidatos comunes, aunque sean corrientes, en las elecciones de 2021 y, posteriormente, en las de 2024, para debilitar a Morena, sufrieron el fin de semana pasado sus primeros descalabros.

En Nuevo León, los “primos hermanos” (PRI y PRD) se arrejuntaron, mientras que el PAN mandó por un tubo a MC. El ingenuo Donaldito Colosio, quien quería ser candidato a la gubernatura, se decepcionó y lamentó que intereses personales puedan más que los del partido y el bien común. Nadie entendió lo que significaba unir fuerzas políticas, declaró. ¡Quien no entendió fue él! Le reviran sus detractores.

En Chihuahua, el Consejo Estatal del PAN dijo NO a las alianza con ningún partido político, en medio de los lamentos del senador Gustavo Madero, exdirigente del blanquiazul, quien afirmó que sus correligionarios le tienen miedo a las alianzas por el tema de las candidaturas; “están viendo más el interés de una candidatura de un grupo y no el interés de lo que le pueda pasar a Chihuahua”, dijo Tavito el blandito, quien desde hace una década ha sido un fallido promotor de las alianzas políticas, aunque éstas sean “pervertidas y casi gays”. En una de sus primeras intervenciones tras ser impuesto por Felipe Calderón en el CEN del PAN —diciembre de 2010—, cinceló en mármol la primera gran cita clásica de su mandato: “Las alianzas son kriptonita para el PRI”. Sin embargo, el Lex Luthor de la política no supo cómo derrotar al tricolor en 2012.

En otros estados los militantes de todos los partidos andan agarrados del chongo, por lo que se ve difícil que se concreten alianzas, uniones contra natura, bodas o algo parecido. A juicio de los observadores, se equivoca quien suponga que el resultado de las elecciones en 2021 se repetirá en la elección presidencial de 2024. Y recuerdan: las alianzas estatales —sean muchas o poquitas— van siempre por un camino específico, repleto de variantes locales y de intereses políticos, económicos y sociales circunscritos al reducido ámbito de una entidad. La elección nacional es muy distinta. ¡Así que!

•••

AGENDA PREVIA: Hambre cero es el programa que anunció el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para abatir la carencia alimentaria en 11 municipios del estado. El programa trae a la memoria la Cruzada Nacional contra el Hambre que Enrique Peña Nieto y Chayito pusieron en marcha en 2013 —cuyo objetivo era darle de comer y beber a más de siete millones de personas en 400 municipios pobres del país—, y que fue el preámbulo de la Estafa maestra, que hoy tiene en prisión a la señora Robles. ¡Como que es un mal momento para que el gobernador anuncie su programita! Exclama el respetable. ¿Quién estará mal asesorando políticamente al gobernador? ¿Es iniciativa propia?

