Profecía de El Güero

Sentenció a Morena el senador Manuel Velasco, por salirse de la alianza con el PVEM, el PT y el Panal en San Luis Potosí. El ex gobernador chiapaneco no sólo auguró que en esa entidad los morenistas van a perder, sino que “va a caer al tercer lugar”. Reprochó que no se haya querido apoyar a su candidato Ricardo Gallardo, aunque, dice es el mejor posicionado.

Sin candidato en SLP

Nos hacen ver que la decisión de dos prominentes miembros del gabinete para no contender por la gubernatura de San Luis Potosí, metió en un embrollo a Morena. La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, optaron por mantenerse en sus cargos, y el partido en el poder perdió así dos candidatos naturales.

Segundo intento

Nos cuentan que PRI, PAN y PRD van a un segundo intento por concretar una alianza para gobernador. Tras el fracaso del acuerdo para ir juntos en Nuevo León, ahora las pláticas se centran en Baja California. Los dirigentes nacionales de esos partidos iniciaron reuniones con miras a amarrar la coalición, y suena el priista Jorge Hank Rhon para ser el abanderado.

Va por Campeche

Se decidió Layda Sansores, actual alcaldesa de Álvaro Obregón, a buscar la candidatura de Morena al gobierno de Campeche, su estado natal. Nos hacen ver que el anuncio de su aspiración tiene que ver con los resultados de las encuestas de su partido, pues ella comentó hace unos días que antes de lanzarse debía conocer si los números le favorecían. Y parece que sí.

Sacapuntas

Nuevo obispo

Humo blanco en la Diócesis de Saltillo, Coahuila: desde El Vaticano llegó el nombramiento de Hilario González García como su nuevo obispo. Y es que ayer, el Papa Francisco aceptó la renuncia de Raúl Vera López, tras cumplir 75 años de edad, por lo que ungió al ahora ex obispo de Linares como su sucesor. Nos dicen que la sotana es grande, pero la va a llenar.

