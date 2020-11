Murió Magda Rodríguez

Siendo nieta de Ada Carrasco (actriz), sobrina de Queta Carrasco (actriz) e hija de la actriz Malena Doria y del actor Jorge del Campo, Magda Rodríguez no podía dedicarse a otra carrera que no fuera la artística. Sí, desde temprana edad ella decidió ser artista y lo que más le apetecía era ser cantante. Por eso se inscribió, por allá de 1987, en la academia de canto de Mario Gensollen. Y ahí fue la alumna más puntual y destacada. Uno de sus compañeros en esa escuela de canto fue Manolo Fernández el 'Huasteco' quien cuenta: "tan buena voz tenía que la editora de música Mundo Musical ya estaba seleccionándole los temas que grabaría en su primer disco". Sin embargo ese material discográfico no se consolidó debido a que Genaro Moreno invitó a Magda a ser coconductora de 'Súper Vacaciones' (un exitoso programa infantil de XHGC Canal 5). Tras ese debut en televisión, ella ya no dejó de trabajar en la pantalla chica. Otro dato poco conocido de la fallecida ayer es que siendo productora de 'Con Sello de Mujer' hizo casting para conducir el programa 'Muévete' ¡y lo ganó! Sí, el productor de televisión argentino Roberto Romagnoli le propuso a TV Azteca un programa sabatino llamado 'Muévete'. Allí le aprobaron que grabara el piloto (programa muestra) cuya conductora fue Magda Rodríguez. El programa estaba a punto de salir con ella conduciéndolo, pero por esos días Telemundo contrató a Romagnoli y con su partida a esa compañía se llevó su idea bajo el brazo. Muchos años después estando él en Televisa logró hacer 'Muévete'. Contrario a lo que la gente piensa, Magda Rodríguez sí me dirigía la palabra. De hecho nos escribíamos por 'WhatsApp' de cuando en cuando. Nuestra última conversación vía esa aplicación ocurrió el 27 de septiembre, fecha en la que me compartía que Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Galilea Montijo cantarían el nuevo tema de 'Hoy' (que actualmente interpretan Horacio Palencia y Andrea Escalona) y que debía estrenarse en enero próximo. Repose en paz, Magda Rodríguez

La parte In Memoriam fue lo peor de la entrega de Premios TVyNovelas 2020. Sí, esa parte de la ceremonia estuvo horrible. Y es que aparte de lo desafinada que estuvo Michelle Rodríguez al momento de cantar 'El Triste' y el pésimo arreglo musical, ¡no se vieron los rostros de las personas fallecidas! Tantos y tan largos fueron los acercamientos a la cara de Michelle que no vimos las imágenes de los difuntos y las difuntas a quienes se rendía memoria. ¡Tache!

Me entero que los nombres de Belinda, María José y Mau y Ricky son los que más suenan para ser los jueces en 'La Voz Kids'.

Me llegó en Instagram un video de Aleks Syntek invitándome a seguirlo en 'Tik Tok'. Ahorita no joven, gracias.

El viernes se emitió por última vez 'Salud y Belleza' (Radio Fórmula), el programa cuyo titular –por 30 años– fue el estilista Alfredo Palacios. Desde luego la emisión estuvo dedicada a honrarlo. Fue un programa conmovedorcísimo en el que participaron, con anécdotas que vivieron junto a él, María Victoria, Silvia Pinal, la señora de alta sociedad Christiane Martel de Magnani, el productor de teatro Rubén Lara y la periodista Patricia Chapoy.

Hoy todo México verá 'Hoy'.



