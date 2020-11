Respeto a la ciudadanía

"Corrupción e impunidad son dos obstáculos para el fortalecimiento de la confianza entre una sociedad, su gobierno y las instituciones. Por eso cuando un gobierno no puede asegurar que la ley se respeta y se aplica, y no se evitan los vicios del pasado, se hace insostenible el discurso del cambio. Por otra parte, la sociedad cuando es solidaria y se hace corresponsable de la atención, el cuidado y el respeto de los derechos y necesidades de los demás no puede ser combatida, por el solo hecho de no compartir visión con un gobierno que no ve a la propia sociedad como el principal responsable de su desarrollo y no se ve cómo subsidiario de ella, o no entiende que su autoridad se origina en un mandato de la ciudadanía."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE