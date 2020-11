BCS: Escándalo hunde a Víctor Castro

El exsuperdelegado de Bienestar en Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, abrió onerosos boquetes financieros a su paso en la alcaldía de La Paz, lo que canceló el bienestar de los paceños. A su paso por la alcaldía, no reintegró a la TESOFE 24.1 millones de pesos que el municipio usó del Programa de Devolución de Derechos (Prodder). La Secretaría de la Función Pública del gobierno de Felipe Calderón, comprobó que hizo “un mal ejercicio de los recursos” que entregó Conagua, que dirigía José Luis Luege, al Organismo de Aguas y Drenaje municipal, OOMSAPAS. Al no devolver el dinero el 18 de noviembre de 2009, a partir de febrero del año siguiente, la SF ordenó desde febrero de 2010 la suspensión de recursos del programa APAZU a OOMSAPAS La Paz. La deuda no ha sido saldada a la fecha y, con actualizaciones e intereses, los paceños deben más de 350 millones de pesos por la indolencia administrativa del que quiere ser candidato de Morena a la gubernatura. La ambición de Castro, senador con licencia para usar los recursos de Bienestar, sólo es superada por su incompetencia administrativa. Sus tumbos limpian el camino a la oposición con PRI y PAN, que irían en alianza con Ricardo Barroso o Pancho Pelayo. La triste historia sigue.

TABASCO: El gobernador Adán López espera al olvido de las ofensas del director de CFE, Manuel Bartlett al pueblo tabasqueño. Dice que está preocupado por “salvar a la gente” y que tiene un año para presentar una denuncia contra Bartlett. “No nos hagamos”, le dicen. No quiere tocar a un miembro de su partido, Morena, ni con el pétalo de una averiguación previa. Ofensas, sin castigo, mientras sigue la risa de Bartlett.

CAMPECHE: El gobernador priista Carlos Aysa difundió un presupuesto de terror para 2021. Su secretario de Gobierno, Pedro Armentía, dice que es realista. La verdad es que no invierte en infraestructura, hospitales, ni en factores de beneficio de la sociedad. Hace un pésimo gobierno para planchar el camino de Layda Sansores, actual edil en Álvaro Obregón en la CDMX, o la senadora Rocío Abreu, posibles aspirantes a la gubernatura. La tierra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, alias Alito, se pintará de guinda.

MICHOACÁN: El bloque pluripartidista en contra de Morena, del PRI, PAN y PRD, analiza quién puede ser su candidato. Por el momento están en la lista el exalcalde de Morelia, Alfonso Martínez; el senador por PRD, Antonio García Conejo; el exdirigente del PRI, Víctor Silva; el coordinador de los diputados del PRD, Antonio Soto; el empresario aguacatero Valentín Rodríguez y Arturo Hernández, así como el convaleciente Eduardo Orihuela.

CHIHUAHUA: El gobernador Javier Corral anunció que el estado de emergencia sanitaria concluye hoy en la entidad, aún en semáforo rojo. Dijo que propondrá nuevas modalidades para la reapertura económica con “mayor flexibilidad”. Con repuntes importantes de contagios, Javier abre los espacios de convivencia, sin justificaciones científicas y sin datos a los chihuahuenses. ¡Por mis pistolas!

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS