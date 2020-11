Nueva convocatoria

"Hay movimientos que no necesitan contrincantes, solos se desacreditan y se dividen. A los más valiosos los hacen a un lado y otros muchos ceden a los intereses del grupo dominante. Un movimiento para transformar el país, ha de construirse alrededor de una causa legítima, pero también ha de ofrecer una verdadera opción alternativa. Cuando la fuerza de un movimiento es un líder y éste se construye sobre la decepción de administraciones pasadas, no se puede sostener y aunque destaca y bien, el reto que supone la pobreza y la falta de perspectivas, no es suficiente decirlo es necesario atenderlo, por ello un nuevo liderazgo positivo e integrador y una convocatoria de unidad es indispensable."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE