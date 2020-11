Durazo, con Sonora en la bolsa; El Borrego Gándara, con una alianza antinatural

“Con dificultad es vencido aquel que realmente sabe calcular tanto sus propias fuerzas como las del adversario.”

Vegecio

“La victoria es para el jugador que comete el penúltimo error.”

Savielly Grigorievitch Tartakower

Nunca es prudente que un contendiente se confíe, pues lo antinatural no es necesariamente imposible. Pero ello no impide que una analista señale lo evidente: el virtual candidato a la gubernatura de Sonora por Morena, Alfonso Durazo, tiene prácticamente asegurada la victoria.

El único contrincante que podría aspirar a ser un rival de cierto peso —al menos en estos momentos—, se desdibuja al aceptar encabezar una alianza (Revolucionario Institucional, Acción Nacional y PRD) que lo que hace es darle la razón a López Obrador: el PRIAN sí existe.

En las encuestas más serias realizadas sobre la intención de voto en la entidad (algunas de las cuales se retoman por ‘El Heraldo Media Group’ en particular en su espacio televisivo ‘Ruta 2021’ conducido por Alejandro Cacho todos los domingos), el ex secretario de Seguridad federal aventaja a su más cercano opositor, Ernesto Gándara, con cerca de 15 puntos porcentuales. Y cuando se pregunta por los institutos políticos exclusivamente (Morena vs PRI), la brecha resulta muy parecida.

Sin duda, parte de esa fortaleza se debe fundamentalmente a los niveles de aprobación que aún conserva López Obrador; no solo a nivel nacional, sino también local. Durazo parece estar aprovechando esa popularidad del presidente de México en su contienda y deberá ahora concentrarse en construir un fuerte y realizable plan de gobierno, en desplegar una sólida campaña, en privilegiar los acercamientos con la población de la entidad, en escuchar sus necesidades y reclamos y, sobre todo, en rodearse de un equipo de trabajo con una reputación de honestidad intachable.

Ahora bien, es tal vez con objeto de remontar tan amplia ventaja que precisamente Gándara tomó la decisión de presentar su renuncia al Revolucionario Institucional, seguir como “simpatizante ciudadano” y buscar liderar una coalición de diversos partidos que haga frente a Alfonso Durazo.

Pero el ex senador y ex alcalde de Hermosillo no pondera que convertirse en candidato de una alianza multipartidista como es la del PRI, PAN y PRD, no es sinónimo de sumatoria; empezando porque muchos de los propios priistas no verán con buenos ojos que haya abandonado su militancia. Será complicado, además, que los panistas lo adopten. En otras palabras, no parece que los números le ‘vayan a dar’.

Gándara ya tiene un primer crítico abierto en relación a su decisión: el ex gobernador Eduardo Bours, quien tan pronto supo de la renuncia de Gándara al Revolucionario Institucional expuso: “Alfonso Durazo sería buen gobernador; Ricardo, mi hermano, el mejor, pero Borrego Gándara no tiene palabra”. ¡Plop!

Más allá de historias de su pasado, obviamente Bours daña la posible alianza con sus expresiones. No se olvide que su hermano Ricardo va a contender por MC y que el ex gobernador es priista, así que ya se viene el primer sisma antes de la conformación de la alianza en cuestión...

“El Borrego” Gándara con su decisión y el PAN aceptándole como candidato, le dan municiones al presidente AMLO y a Morena para hablar del PRIAN como una expresión patente de la mafia del poder. Quizá bajo otro esquema habría podido resultar la coalición, pero ahora encabezada por un priista que siempre enfrentó al PAN, solo da pie a que Andrés Manuel demuestre ante la población de la entidad lo que siempre ha sostenido.

Si además agregamos que los niveles de aprobación (que son altos) a la gestión de la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, no parecen traducirse en apoyo a su partido para repetir en la gubernatura, por un lado, y que Ana Gabriela Guevara no irá como abanderada del PT (demasiadas denuncias que resolver en la CONADE), por el otro, se dibuja un camino libre para Durazo.

Aún faltan siete meses para las elecciones, es cierto; y el 20% de la población sonorense no tiene decidido aún cómo decantará su voto. Pero mientras esos meses pasan y los candidatos presentan sus propuestas de política pública para su estado, podremos observar de manera más detallada cómo una alianza anti natura solo fortalece al candidato que de por sí ya ocupaba el primer lugar en las preferencias del electorado.

Durazo tiene a Sonora ‘en el bolsa’ y la decisión de Gándara solo afianza dicha posición.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM