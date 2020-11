Presupuesto, arma política

Una vez que terminaron las discusiones en la Cámara de Diputados y se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021, quedó claro que, a los gobernadores de los estados de la Alianza Federalista, se los pasaron a cuchillo, y que varias entidades priistas donde los mandatarios se han mostrado sumisos con el Ejecutivo Federal resultaron ampliamente beneficiadas, aunque el recorte de 182 mil millones de pesos aplica a todos los estados.



Los aliancistas creían que el resultado iba a ser producto de largas negociaciones, presiones, cabildeos, moches, acuerdos abiertos y cerrados, conducidos por los propios ejecutivos estatales y apoyados por los diputados federales representantes de esos estados, como ocurría en los regímenes priistas y panistas. Ingenuos, pues. “Depositamos nuestra confianza en el Poder Legislativo, creyendo que un asunto de esta envergadura (el presupuesto) agotaría toda posible revisión y análisis... ponderamos la autonomía y el equilibrio de poderes. Invitamos una y otra vez al diálogo propositivo, a la reflexión y a privilegiar el mandato ciudadano de su representación política”, expresaron. O sea, doblemente ingenuos, diría cualquiera.

Denunciaron que “la gran mayoría de los diputados federales, en un ejercicio de partidismo desmesurado, optaron por privilegiar la línea política más que el deber democrático”. ¡De que se asombran!, apuntan los observadores.

Los aliancistas, que de 2021 en adelante tendrán que rascarse con sus uñas y eficientar sus sistemas de recaudación estatal si quieren tener más dinero, advirtieron que los recortes aplicados en el PEF 2021 para los estados y municipios traerán consecuencias y afectaciones directas a la calidad de vida de los ciudadanos, frenando obras de infraestructura sustanciales que se traducen en generación de empleos y desarrollo económico, así como proyectos para seguridad, campo, educación, salud, entre otros; además, el daño no es a diez estados y sus municipios; es a todos, sin excepción.

En estos puntos todo lo que advierten puede ocurrir, pero al gobierno de la 4T parece no importarle nada de esto. Lo que también quedó claro y se confirmó, es que el ejercicio del PEF ha sido desde hace décadas, una poderosa arma política, sobre todo en épocas electorales. Y en 2021, el año de la elección histórica, no será la excepción. Morena tratará, no sólo de conservar las gubernaturas que ya tiene, sino de ganar las que hoy encabezan PRI, PAN y PRD.

