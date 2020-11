Club con membresías para todos los mexicanos

Mi madre estaba dedicada a su actividad profesional como docente, aparte de su horario laboral, le dedicaba mucho tiempo en casa al proceso de preparación de sus clases. Ella estaba acostumbrada a preparar materiales didácticos que hicieran más amable y divertido su proceso de enseñanza, y ello le consumía su tiempo justo hasta que llegaba la hora de la merienda. A partir de las 6 de la tarde sólo se dedicaba a orientarnos a mis hermanos y a mí sobre nuestras tareas y encontrábamos algún pasatiempo para jugar un rato antes de la ducha preparatoria del sueño.

Eso sí, en época de evaluaciones, su rutina se ampliaba a las mañanas de los sábados, para diseñar el contenido de los exámenes que aplicaba a sus alumnos de primaria y también para calificarlos con escrupuloso cuidado. Cuando esto último ocurría, me encantaba porque mi abuelita me llevaba a alguna de las actividades que organizaba su “club de amigos”. Mis hermanos procuraban quedarse al cuidado de mis tíos, por lo que yo era la única acompañante de mi abuelita en sus actividades varias como siembra de arbolitos, ayuda a personas vulnerables, echar porras en los torneos deportivos y concursos de baile, hasta disfrutaba las juntas en donde se ponían a discutir acerca de cómo podían mejorar al pueblo de San Rafael porque siempre me obsequiaban dulces o pastel.

Un día —situación singular—, mi madre nos acompañó a la junta porque resulta que iban a elegir al nuevo líder. Al final, mi abuelita fue electa como Presidenta seccional del club de voluntariado social, fomento deportivo y cultural. Yo no sabía qué significaba esa sílaba con la que se le denominaba: PRI, pero eso no era de importancia, me bastaba con saber que era un espacio para compartir emociones positivas con muchas personas y seguir disfrutando de la guía ética y simpática generosidad de mi abuelita.

En perspectiva, valoro muchísimo esos recuerdos tempranos de mi simpatía por el Partido Revolucionario Institucional. Mi vocación por el servicio público, fue alentada con el genuino liderazgo comunitario de mi abuelita materna. Con el pasar de los años me he consolidado en los principios y valores que sustentan el proyecto de nación que pondera el PRI. Hoy de nueva cuenta expreso mi gratitud con la representatividad del consejo político nacional porque se ha elegido a la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) y tengo la honrosa distinción de pertenecer a ella. Como persona de campo, mi abuelita era integrante del sector campesino y hoy tengo la oportunidad de que la CNPI sea liderada por quien fuera su líder nacional cenecista: Don Augusto Gómez Villanueva.

El Presidente Alejandro Moreno Cárdenas nos ha exhortado ha a dar certeza a los procesos internos cumpliendo con los estatutos del PRI y la legislación electoral correspondiente. Tenemos la misión de organizar, conducir y validar la selección de candidatos a gobernadores y diputados federales, vamos a coadyuvar en la definición de nuestros abanderados a los congresos locales y ayuntamientos en las entidades. Cumpliremos con el mandato democrático de la militancia, porque serán más de 20 mil cargos de elección popular los que se renuevan en el 2021 y se requiere que una gran cantidad de priistas estén al frente de los órganos auxiliares de procesos internos en todo el territorio nacional para hacer efectivos los derechos de la militancia a elegir a sus abanderados,

Vamos a un proceso inédito, con el ánimo renovado y triunfador de nuestros simpatizantes. Alejandro Moreno Cárdenas ha mencionado que jóvenes y mujeres son la opción preferencial del PRI para la asignación de candidaturas, por ello cumpliendo con nuestros estatutos y las leyes electorales, se cumplirá con la cuota de jóvenes y la paridad de candidaturas, en donde se destaca que el PRI postulará a siete mujeres con trayectoria política y arraigo popular como candidatas a gobernadoras.

Consummatum: La Doctrina Estrada se ha vuelto muy flexible y acomodaticia para el gobierno de MORENA. Para Evo el reconocimiento inmediato de un triunfo que se dictaminó fraudulento. Para Joe Biden y Kamala Harris un mutis ensordecedor.

Por Lorena Piñón Rivera

Secretaria Nacional de Gestión Social del PRI

@lorenapignon_