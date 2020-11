INE mágico

En año de elecciones, y con la encomienda especial de llevar a cabo también una consulta popular, así como de preparar un ejercicio de ratificación/revocación de mandato para febrero de 2022, la Cámara de Diputados disminuyó el presupuesto del INE. Un recorte de 870 millones de pesos y sin la asignación de un solo peso para poder realizar la mencionada consulta, cuyo costo probablemente no ascienda a los 1,499 millones de pesos como se ha dicho en diversos espacios, pero que ciertamente tampoco será un monto nada despreciable. El PEF 2021 ya es un hecho, se aprobó el jueves.



Poco parece importar que las elecciones del 2021 serán las más grandes y complejas en la historia de nuestro país. 15 gubernaturas y más de 3,200 puestos de elección popular están en juego. Pecata minuta para los diputados recortar recursos al creador y árbitro de la disputa electoral; quizá una forma de debilitar una de las pocas instituciones con autonomía frente a Palacio Nacional.



Algunos dirán que esa reducción en época de austeridad y en medio de una crisis económica es lo correcto; ¿habiendo tantas necesidades en el país, se pueden organizar elecciones con una bolsa presupuestaria menor? La larga historia de chanchullos electorales, incluyendo caídas de sistema (¿verdad don Manuel?) dicen lo contrario.



Lo más congruente es permitir a la autoridad electoral contar con los recursos para planear, ejecutar y ofrecer a la ciudadanía las elecciones libres y transparentes a las cuales aspiramos todos. Resultados los tenemos, y uno de ellos fue el triunfo de Andrés Manuel hace dos años.



Desafortunadamente, la razón para este recorte en las elecciones más grandes de la historia de nuestro país radica menos en compensar un pésimo año económico para el país y el mundo en general, así como en generar importantes ahorros para el gobierno federal, y se ubica más en sostener una concepción centralista del poder con fines electoreros que puede impactar en la forma en que la población vote.



También, por cierto, se traduce en una forma soterrada de transmitir que Andrés Manuel sí cumple con la promesa de realizar consultas, mientras que el INE es el que “no lo está permitiendo”. Y es que después del show sobre las consultas populares, donde hasta la Suprema Corte de Justicia tuvo que intervenir validando la realización de la consulta para aprobar el juzgar a los ex presidentes, en el momento de la ejecución, no se le está otorgando dinero a quien debe llevarla a cabo.



Quizá la “omisión” de 1,499 millones de pesos en el PEF 2021 sea la forma soterrada de no llevar a cabo la consulta popular, culpando al INE de su desacato a la decisión presidencial y de la Suprema Corte. Todo con un fin ulterior: minar la fortaleza de esa Institución Electoral.



Sin lugar a dudas, la presión sobre el INE, su presidente Lorenzo Córdova y el resto de los consejeros no es poca cosa. Deberán compartir con la ciudadanía lo que el recorte supone en sus actividades y hacer patente el desdén con el cual los diputados han tomado su labor al negar los recursos para una actividad vital en la vida democrática de nuestra nación (los comicios) y también para una consulta, que si no vital, sí fue anunciada con bombo y platillos.



Las decisiones tienen un costo. A veces pagado por quien toma las mismas y otras por quienes las sufren. En este caso, el recorte al INE tendrá implicaciones para todo el sistema democrático de nuestra nación. Y solo nos queda una opción: esperar que el INE sea mágico y pueda funcionar con menores recursos. Total, ya conocemos la rifa del avión sin avión, el desfogue de las presas sin inundaciones, con todo inundado. Tal vez el INE encuentre la manera también de hacer una consulta/sin consulta y decir que ellos tienen otros datos.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM