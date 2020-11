Y después… ¿Sigue Calderón?

A juzgar por la reacción de integrantes de la pasada administración, las filtraciones de la Fiscalía General de la República de la solicitud de orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, y donde se menciona a Enrique Peña Nieto como jefe criminal, no les causó conmoción a los priistas.

Cuando menos hasta ahora no ha hecho grandes olas. No hay descomunales respuestas, ni prominentes abogados dando declaraciones. Más bien, calma. Calma que para algunos puede resultar desconcertante.

Las acusaciones en las que la FGR finca su solicitud nacen de la denuncia que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya presentó en agosto pasado. Hoy conocemos que con base en eso, Lozoya amplió hace un mes esa denuncia, donde hizo otros señalamientos, como que el dinero presuntamente recibido por la constructora brasileña Odebrecht fue utilizado para pagar campañas de desacreditación en contra de Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota. Cosas que se acomodan a una narrativa antes conocida. Con ello, las “revelaciones” de Lozoya vuelven a tener un carácter político más que un cauce legal.



El ruido mediático que generan los nombres de quienes detentaron el poder en el sexenio pasado opacó otra noticia. Según Reforma, la Fiscalía General de la República fracasó en su primer intento de imputar a Genaro García Luna, el colaborador de Felipe Calderón que más se menciona en las mañaneras. Un juez de control del Reclusorio Sur negó una orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública por el delito de enriquecimiento ilícito. La FGR puede apelar la decisión o como en el caso de Videgaray, replantear la imputación para pedir de nuevo una aprehensión.



Fincar una acusación formal contra García Luna se ha vuelto una obstinación. Al igual que el Caso Lozoya, la imputación tendrá más consecuencias políticas que legales. Es una vía para enlazar el nombre de Felipe Calderón Hinojosa en la lucha contra la corrupción que enarbola el Presidente, con los fines que mejor le acomoden.



Para ello, a la FGR todavía le queda la acusación que Emilio Lozoya hizo en su denuncia inicial contra Calderón, a través de la presunta corrupción en el proyecto de la planta Etileno XXI. Páginas y páginas de la denuncia son dedicadas para exhibir al ex panista y no sería sorpresa que en futuras ampliaciones de declaraciones, Lozoya haga declaraciones explosivas, aunque no necesariamente aporte pruebas.



“Nosotros no estamos presentando ninguna denuncia contra ex presidentes”, dijo ayer López Obrador al referirse a las acusaciones, y señaló que tampoco detendrán investigaciones en curso. Tampoco detendrán la consulta sobre el juicio a sus antecesores. Eso en plena campaña de 2021, le será oro molido.



CONTRASEÑA: Desde Boston, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray ha enviado varias veces el mismo mensaje: no piensa moverse de esa ciudad. A varios cercanos les ha comentado que se encuentra tranquilo, seguro de que no hay pruebas que puedan incriminarlo en las acusaciones que le formuló Emilio Lozoya.

Por Carlos Zúñiga

@carloszup