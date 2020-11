Una película muy Freaky

Aunque es una película que para mi gusto debió haberse estrenado el fin de semana de Halloween, lo cierto es que Freaky: Este cuerpo está para matar, llega al cine un par de semanas después para refrescar uno de los sub géneros del cine de terror más clásicos: el slasher.

Cuando supe que haría entrevistas con el elenco de la película Freaky, y para ello tenía que chutarme lo que parecía ser un bodrio de película, la pasé mal. Porque como lo escribí en la columna pasada, a mi me gustan las historias de horror con sustancia y no las que abusan de efectos especiales e incidentales de audio para “espantar”, como se veía que sería este filme dirigido por Christopher Landon (Feliz Día de tu Muerte). Eso sin contar que al juzgar por el trailer, el filme parecía más comedia que horror y así fue. Pero para ser muy honesta, la verdad si me gustó.

Creo que desde hace tiempo ya lo sabía pero me negaba a reconocer que el sub género de terror “slasher” (que al español se traduce como “cuchillada”) es uno de mis mayores placeres culposos en la vida. Desde Pesadilla en la Calle del Infierno que no lleva nada de comedia, pasando por Scream y ahora el filme Freaky cuyo protagonista es Vince Vaughn quien interpreta a un asesino serial de jóvenes que a través de un ritual satánico, intercambia cuerpo con una chica que en la escuela es la clásica bulleada, pero al ser invadida por este personaje, agarra fuerza, se empodera y se convierte en un peligro para quien se le ponga enfrente.

Los primeros minutos de la película parecen una broma y vaya que sí lo son, aunque en medio de las escenas sobre actuadas, también hay sangre y muertes violentas, es decir mucho gore, y eso le ayuda de sobre manera a este filme que te lleva de arriba para abajo con las emociones y esa necesidad de saber qué más va a pasar aunque a la mitad de la cinta sigas descifrando si te está gustando o no.

Todo eso lleva a su favor el filme Freaky, para quien lo ve como es: una cinta de terror/comedia y nada más. Porque si nos clavamos mucho más allá, entonces la película nos podría parecer la más chafa en la historia del cine. Así es que por aquí dejo la recomendación de este fin de semana para disfrutar con muchas palomitas y refresco.

POR LINET PUENTE

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@LINETPUENTE