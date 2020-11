Muchos días de estos, don Biden

Con tanto de qué jalonearnos, como la inundación en Tabasco, donde mi Presidente atrajo TODA la responsabilidad del tema, aún cuando el Góber de por aquellos lares señalaba directamente a CFE y Manuel Barttlet. O qué tal la balacera contra manifestantes y periodistas allá en Quintana Roo, que ya provocó dos renuncias. (Éstos dos creen que con la renuncia se remedia un caso). ¡Dejen que les caiga la voladora con todo el peso de la ley!

Es más, ya hasta dijeron los expertos en el ramo que se encontraron una serie de “cristales” en el volcán Nevado de Toluca, que “presagian un posible estallido de forma violenta”.

Ay nanita… están viendo que todavía no acaba 2020 y lo único que les provoca muina, es que mi Cabecita de Algodón no haya felicitado al Presidente (ya virtualmente) electo en los EU: Joe Biden. Ahora bien, si les choca por su oscuro pasado, centren su atención en la PRIMERA mujer, afroamericana, con ascendencia asiática, ELECTA vicepresidenta: Kamala Harris. Es tan chidota, que yo he preferido nombrarla Kalimana Harris. Con decirles que a ella todavía le tocó estudiar en una universidad racialmente segregada. Vientos de cambio.

Pero... regresemos al tema.Muchos mandatarios ya felicitaron a Biden, nomás a él... no a la dupla (es decir “a Kamala, que la lamba la vaca”).

La molestia de los DEREchairos es que mi Profeta de Macuspana, aún no manda sus felicitaciones, vamos... ni por WHATS. No confundan prudencia con sonsera.

Trump sigue en el poder, está impugnando, puede hacer mega berrinche y decir: No me voy, no me voy, ¡y no me voy! No es temor señores, es sabiduría pura.

Y aunque el pelos de maraca de brujo aceptara los resultados, todavía le quedan 75 días de sufrido gobierno en los que, como rinoceronte asustado, nos pasa encima o nos agarra de piñata por enésima ocasión.

Y para los que son sospechosistas (como su servidora), la verdad nos metió un calambre saber algunos detalles en los que sustenta sus demandas el Trump.

En Michigan, cacharon a una de las máquinas contadoras de votos colocando seis mil votos de Trump ¡en la columna de Biden! Inmediatamente corrigieron el detallito, pero ahora dudan si este mismo error o glitch, no sucedió en otros estados y a mayor cantidad.

Que Paty Navidad no chille aún. Porque resulta que estas máquinas provienen de una fundación llamada Dominion Vote, que supuestamente fue fundada para ayudar a las democracias emergentes a que no les hagan chanchullo con las elecciones.

El problema es que Dominion Vote, trabaja de la mano y fue creada por la Fundación Clinton. Y aunque los Clinton se lavan las manos, en su página de internet aparecen como aliados. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. El pelos de elote ya le dió una patada en el cucu al Colegio Electoral, encargado de hacer esta investigación y contrató a sus propios sabuesos. Es decir, no importa a quien le vayan, todavía no es tiempo de apagar la veladora, mi Barrio.

