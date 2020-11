La Liguilla

Después de un torneo muy regular, desangelado y afectado claramente por el cierre de estadios, León, Pumas, América y Cruz Azul clasificaron directo a los cuartos de final, y aguardarán a los otros cuatro equipos que surgirán de la ronda de repechaje.

El suspenso se alargará porque la Selección Mexicana viajó a Austria para enfrentar a Corea del Sur y a Japón. Las fechas FIFA tienen prioridad en el calendario.

De los equipos ya calificados, los Panzas Verdes de León fueron los más regulares en el torneo y quizá los que dieron más espectáculo.

Bien dirigidos por Ignacio Ambriz, tienen una ofensiva poderosa y una media cancha de mucho talento, que encabeza un destacado Luis Montes. Casi podemos decir que arranca como favorito. Casi porque lo acecha la sombra de la Maldición del Superlíder y eso, aquí en México, es un factor importante a considerar.

Pumas calificó en segundo lugar, tras derrotar al Cruz Azul en un partido donde perdió los primeros 85 minutos y terminó ganando por uno en el 90. Anécdota aparte, los felinos trabajaron para conseguir una gran temporada. Pueden no tener muchos nombres, pero sus hombres están decididos a triunfar, y el impulso del cierre de temporada puede abonar a su motivación.

Las Águilas del América lograron el tercer lugar general. No es cosa menor, considerando las constantes lesiones de jugadores importantes a lo largo de la campaña. Es cierto que su juego no fue muy vistoso en la temporada, pero el resultado está ahí.

El último de los cuatro es el Cruz Azul. Todos los vimos tener un arranque muy sólido y esperanzador las primeras 11 fechas, y después desinflarse poco a poco hasta que al final perdió cuatro de sus últimos cinco encuentros.

La crisis cruzazulina ha sido tan larga, tan desgastante y tan dolorosa que casi ya no vale la pena decir que, de nuevo, parece que éste no será el torneo donde obtendrá el título. No hagamos cuentas de cuántos llevamos, por favor.

De los ocho equipos que enfrentarán el repechaje a un juego hay dos favoritos claros para clasificarse: Tigres y Monterrey. Los otros dos partidos parecen más parejos, aunque tal vez las Chivas de Guadalajara puedan superar la crisis de indisciplina y el Santos de Torreón pueda tener también una oportunidad un poco más clara de clasificación.

Con ese panorama, y pasada la pausa obligatoria, me parece que el Club León tiene más papeletas ganadoras; ojalá pueda eludir la llamada trágica. Si no lo hiciera creo que los Tigres de la UANL y el América podrían ser los ganadores. Después de ellos sólo veo a Monterrey para pelear el título. Veremos…

POR GUSTAVO MEOUCHI

@GMOSHY67