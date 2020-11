Festejo, sin gira

Nos adelantan que, de no haber cambios de último momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador no saldrá de gira este fin de semana. El motivo es su cumpleaños número 67, que festejará este viernes en Palacio Nacional. Por cierto, es un hecho que el próximo 1 de diciembre, segundo aniversario de su toma de protesta, no habrá festejo en el Zócalo.

Delgado aprieta alianza

Dos condiciones pone el dirigente de Morena, Mario Delgado, al PT y PVEM para aliarse en la elección de 2021: que se plieguen (ciegamente) a la 4T, y que sea su partido el que designe a los candidatos a gobernadores. “Morena va a definir a los candidatos”, advirtió. De inmediato el líder del Verde, Carlos Puente, le respondió que “no aceptaremos ningún condicionamiento”.

Preocupa coalición

Nos platican que la alianza que acordaron las dirigencias del PRI, PAN y PRD para la elección de 2021, sí preocupó en Palacio Nacional y en Morena. Destacados morenistas consideran que ese bloque sí podría ganar algunos estados, y poner en riesgo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y si es así, complicar los proyectos de la llamada 4T.

Se jubila Seade

Emotiva despedido tuvo el diplomático Jesús Seade, quien ayer recibió del Presidente la condecoración Miguel Hidalgo en el grado de banda, por su participación en la firma del T-MEC. Al recibirla, el ex subsecretario para América del Norte de la SRE, anunció su retiro y reconoció el trabajo que hizo en su momento el ex titular de Economía, Ildefonso Guajardo.

Noticias Relacionadas Sacapuntas

Sacapuntas

Luz gratis



Nos anticipan que hoy el Gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín, y el fondo de inversión Banverde, presidido por Franco Capurro pondrán en marcha un plan de estímulos que contempla proveer energía gratis por seis meses a empresas turísticas de esa zona. El beneficio es para compañías que facturan más de 50 mil pesos de luz al mes.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM