Gobiernos que, ante la incapacidad de prepararse y tomar decisiones, trasladan el costo de sus errores a los ciudadanos, quienes pagan la negligencia de sus gobernantes que, frente a la situación sanitaria, ven en el cierre de la economía la salida “fácil” para “frenar” contagios.

Para Javier Corral, gobernador de Chihuahua, con estrechez de pensamiento o sentido estratégico de la tragedia, limitar la libertad y movilidad de los ciudadanos, es la única manera de frenar los contagios de COVID-19. Por eso decidió que su estado debe permanecer en color rojo del semáforo epidemiológico. Ante los errores de su administración para definir una ruta para mitigar contagios y dotar de recursos al sector Salud estatal, como sí lo hicieron otros gobiernos, culpa a los ciudadanos.

“Este virus se ha esparcido con mayor fuerza ante el egoísmo, la falta de conciencia de responsabilidad y falta de solidaridad de la sociedad en general”, dijo. Los responsables para él, son los ciudadanos.

¿Los culpará, también, de la violencia que se desborda en su estado? Chihuahua ocupa el quinto lugar en homicidios dolosos a nivel nacional y el primer lugar en llamadas relacionadas con violencia contra la mujer.

¿Los responsabilizará de la crisis económica que él, con su decisión, agrava?

Corral no escuchó a la OMS, ni en lo que toca a prepararse para la emergencia, mucho menos en lo que implica enfrentarla en el repunte de casos.

Hace más de un mes, el enviado especial para el manejo de la pandemia en Europa, David Nabarro, alertó lo que se veía venir: llamó a dejar de cerrar la economía y no volver a un confinamiento masivo.

“Nosotros en la OMS no abogamos por el confinamiento como medida principal para el control de este virus (…) hacemos un llamado a los líderes mundiales para que dejen de utilizar los confinamientos como su principal medida de contención”, dijo. Hacerlo, no sólo no “frena” los contagios, devasta la economía, que de por sí está contra las cuerdas.

Parece que la de Corral es una “salida” para distraer la atención de lo urgente —su responsabilidad—, a lo estratégico para él: su futuro político.

***

Frenar la economía y pararlo todo produce más crisis. Coneval ha estimado que 10 millones de mexicanos más entrarán en condición de pobreza; la caída en el PIB será de alrededor de 10 por ciento, los empleos perdidos se cuentan por millones, y el cierre de negocios ronda el millón.

Claro, hay que cuidar la salud. Reducir al mínimo el contacto directo; cuidar a poblaciones vulnerables; lavar las manos; pero la vida no puede detenerse. Dos son las principales recomendaciones de los expertos, para no pararlo todo y evitar darle el tiro de gracia a la economía, con las consecuencias sociales que eso implicaría: cubrebocas y pruebas masivas.

Corral ha optado por lo que ni la OMS, ni el sentido común recomiendan.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN