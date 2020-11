Confianza en al UIF

Reconocimiento tácito de la OEA recibió la UIF, que encabeza Santiago Nieto, al elegir a la dependencia para ocupar la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos. Esa iniciativa se enfoca en el combate al lavado de dinero en el continente, y el funcionario mexicano aprovechará para reforzar el intercambio y la cooperación.



Pinta para tribunales

El diferendo, con tintes de pleito, entre el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, nos dicen, ya se está dirigiendo hacia los tribunales. Nos adelantan que la administración del tabasqueño integra con mucho cuidado los expedientes para demostrar que las inundaciones son responsabilidad de la dependencia federal.



Él, tan campante

En la SCT hay aún personajes ligados a gestiones señaladas por corrupción. Es el caso de Jesús Pablo Mercado Díaz, encargado de los verificentros federales, denunciado por permisionarios sin que se le haya aún fincado alguna responsabilidad. Esto, a propósito del anuncio del presidente López Obrador de limpiar la corrupción en la dependencia.



Pequeños detalles

Nos cuentan que si bien el Examen Nacional de Residencias Médicas es buena noticia para aumentar el número de especialistas, alguien debió informar al Presidente que en el sexenio de Felipe Calderón la certificación se entregó a un comité que operó como un embudo. Tampoco, que existe una iniciativa de la senadora Antares Vázquez para regresar éste proceso a la SEP.



Le salió barato

Hay noticias sobre el ex diputado Julio César Godoy, prófugo desde hace 10 años por sus nexos con La Familia Michoacana. Tramitó un amparo contra la orden de aprehensión en su contra, y la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña le otorgó una suspensión provisional para que la FGR no pueda proceder en tanto no resuelva el recurso. Y le costó 6,500 pesitos.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM