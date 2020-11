Panista pide no equivocarse en el Edomex

“No siempre los más conocidos son los mejores candidatos”, así lo dice Francisco Gárate Chapa, ex representante del PAN ante el ex Instituto Federal Electoral y ex presidente de ese instituto político en el Estado de México, al recordar lo desastroso y costoso que resultó para el partido, la imposición, en 2017, de Josefina Vázquez Mota, como candidata a gobernadora en 2017, cuando fueron enviados a un nada decoroso tercer lugar y después el Instituto Electoral les impuso una millonaria multa (que a la fecha siguen pagando) por el manejo poco claro de las aportaciones que recibió Vázquez Mota durante su campaña y que no fueron informadas al partido.

Gárate, quien aspira a la candidatura por Naucalpan, pide no se cometa el mismo error al enviar a candidatos sólo porque son más conocidos, ya que está demostrado que eso no garantiza triunfos electorales.

Con un palmarés importante, Francisco Gárate, quien puede presumir que los triunfos más sonados que ha tenido el PAN en el Estado de México, en las últimas décadas, fueron cuando él fungió como dirigente estatal, debería de ser escuchado.

El PAN tiene en 2021 una oportunidad de oro para recuperar el terreno perdido. Con un liderazgo importante en la persona del alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, podría, si se toman decisiones inteligentes, hacerse de municipios considerados hasta hace algunos años bastiones panistas, como Atizapán de Zaragoza. Ahí, Pedro Rodríguez, gana terreno. AÚN HAY MÁS.

ENTRE OTRAS COSAS: Preocupado sí, pero ocupado más, el edil de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, dio a conocer un moderno Sistema de Videovigilancia Urbana que se ha empezado a instalar en el municipio, denominado Proyecto Jaguar. Este contempla la instalación de 400 postes, cada uno con botón de pánico, Wifi y mil 600 videocámaras con tecnología 4K con un ángulo de visión de 120° con visión nocturna, una cámara móvil con capacidad de movimiento de 360°, zoom óptico de 30x, todas conectadas a una red de fibra óptica, lo que sin duda, convertirá a Ecatepec en el lugar más vigilado del Estado de México.

Dicho sistema constituye una herramienta tecnológica que complementará la labor de vigilancia de la Policía Municipal; los objetivos, combatir la inseguridad al interior de las colonias y proteger las fronteras del municipio.

Un dato relevante es que en 2012 fueron colocados en Ecatepec 30 postes con una cámara y en 2014 se instalaron otras 15. Actualmente el gobierno municipal opera 60 aparatos, además de que autoridades estatales cuentan con 300 puntos operados por el C-5.

LA DE HOY: En Huixquilucan, el alcalde Enrique Vargas del Villar, hace unos días inicio el programa Sin cubrebocas no te atiendo, con el cual se busca cuidar la vida de las personas, pero también la reactivación de la economía. No hay que olvidar que Huixquilucan fue el primer municipio en abrir los negocios sin repunte de contagios, en gran parte, debido a la colaboración ciudadana que entendió y acató las medidas. HASTA LA PROXIMA

