Caos en el paraíso: Cancún, Mara bajo fuego

En medio de serias acusaciones de enriquecimiento desmedido, la alcaldesa por Morena de Cancún, Hermelinda “Mara” Lezama, perdió el control del municipio. La noche de lunes, sus policías dispersaron una manifestación a balazos, contra mujeres que pedían justicia ante el brutal asesinado de Bianca Alexis, de sólo 20 años. Por ello, cayó el secretario general, Issac Janix, y el jefe de la policía municipal, Eduardo Santamaría; puso en la mesa su renuncia el jefe policiaco estatal Eduardo Capella. Además, el gobernador Carlos Joaquín ordenó investigar a Mara y el Congreso analiza su destitución por la ingobernabilidad de ese municipio. Por si fuera poca la ineptitud de Mara, su familia se convirtió en amasadora de exclusivas propiedades en Cancún, autos de potentados y protectora de empresarios con negocios públicos como la basura y la destrucción de desperdicios. Ahora hay un serio problema social que incendia El Paraíso. La pasión por el lujo hunde a la morenista que cayó de la gracia de Palacio Nacional.

TABASCO: Adán López, el gobernador morenista, está desesperado. No sabe a quién echarle la culpa de las inundaciones que mantienen en el fango a miles de familias desde hace casi dos semanas. Acusó a Manuel Bartlett, de la CFE, de abrir las computas de la presa Peñitas. No se atrevió a llevarlo ante el MP. Lo peor: no tiene ni un peso para atender a damnificados, porque sus correligionarios desaparecieron el Fonden, recursos inmediatos para atender desastres naturales. Hoy, los tabasqueños sufren por gobiernos ineficaces.

CHIAPAS: Rutilio Escandón, también gobernador de Morena, vive la misma historia de su cuñado tabasqueño, sólo que la Iglesia Católica, a través de Cáritas, sale al quite y auxilia a miles de indígenas abandonados por su gobierno.

PUEBLA: El gobernador Miguel Barbosa indaga, metro por metro, más de mil hectáreas de la reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, que el exgobernador Manuel Bartlett y otros políticos, que desde 1995, repartieron a su antojo. Se menciona la danza de miles de millones de pesos en cesiones irregulares. ¿Llegará hasta Río Ródano 14?

ZACATECAS: Mientras David Monreal va firme por Morena a candidatura por el gobierno estatal, PRI y PAN quieren aliarse en su contra. Jesús Zambrano, líder del PRD nacional, interpondrá todo tipo de obstáculos contra esa alianza. Así o más claro.

SLP: Quien ya se apuntó como candidato a la gubernatura por el PAN es el alcalde de la capital potosina, Xavier Nava. Pinta como uno de los punteros en las elecciones de 2021, donde Morena se debilita constantemente.

ZACATECAS: El gobernador priista Alejandro Tello, ante el COVID-19 ya se da por vencido. Reconoció que en su estado “no hay plantilla de médicos, ni enfermeras que soporten el colapso hospitalario”. ¡De terror!

