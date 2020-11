Kuri, con vía libre

Nos hacen ver que Mauricio Kuri es uno de los más felices por la decisión de Santiago Nieto de no buscar la candidatura de Morena al gobierno de Querétaro. Si bien el panista va muy bien posicionado en las preferencias electorales para gobernador, lo cierto es que con el titular de la UIF fuera de la competencia, ya está proyectando que podría ampliar su ventaja.

Orgullosos de ella

En caballo de hacienda va Indira Vizcaíno, quien renunció como superdelegada en Colima para buscar el gobierno estatal. El coordinador de los superdelegados, Gabriel García, le agradeció y se dijo orgulloso de ella. Viscaíno se suma a sus homólogos de Tlaxcala, Guerrero, SLP, Nayarit y Chihuahua, que dejaron sus cargos para ir tras una candidatura.

Fiscal previsor

Ocupado está el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, firmando convenios con fiscalías de varios estados para reforzar la prevención de delitos electorales rumbo a 2021. Por lo pronto, ya hay colaboración cercana con Querétaro, Michoacán, Jalisco, Colima y Aguascalientes, pero va por más.

Otra queja en EU

Ahora el demócrata Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado de EU, se quejó de México y Canadá por supuestos incumplimientos en compromisos del T-MEC. Envió una carta en ese sentido a Donald Trump, pero fue tomada como un acto electoral, porque se formula tres días antes de la elección en ese país. El chiste es hacer ruido.

Noticias Relacionadas Sacapuntas

Sacapuntas

Moreira, exonerado

Mucho barullo hizo ayer el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, para dar a conocer que fue exonerado de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero que se le fincaron en España. Sin embargo, la Audiencia española no difundió dicha información, por lo que habrá que esperar al lunes a ver si confirma lo dicho por el ex presidente del PRI.

SACAPUNTAS@HERALDODEMEXICO.COM