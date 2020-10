La 4T en contra del desarrollo

En este espacio he escrito en varias ocasiones que el gobierno de la 4T y el presidente López Obrador prefieren usar el hacha antes que el bisturí en cuestiones de administración pública, si algo “huele” pútrido deciden desmantelarlo antes de revisarlo a profundidad para extirpar lo podrido y sanear la institución o programa. Prefieren desaparecer de un plumazo programas, obra pública, proyectos, subsecretarías o el salario de las y los trabajadores, siempre aludiendo a que “existe corrupción” en cada uno de los casos, sin llegar a demostrarlo.

Basta recordar la desaparición de las estancias infantiles, y con ello, dejando a miles de madres e infantes en la incertidumbre; el aeropuerto de Texcoco, para hacer otro que posiblemente tendrá un mayor costo y tardará mucho más tiempo en entrar en operaciones; adelgazar hasta los huesos a la Secretaría de Gobernación y “solicitarle que de manera voluntaria” a las y los funcionarios se bajen el sueldo y renuncien a su aguinaldo, es decir, a sus derechos laborales.

Noticias Relacionadas Morena, en la antesala de la sucesión

En esta ocasión, la instrucción del Presidente para las y los legisladores de Morena (sólo ocho votaron en contra) y aliados fue realizar y votar la iniciativa para que los fideicomisos públicos desaparecieran y, el martes acataron el mandato, votando a favor de la extinción de estos fondos financieros. La primera vez que mencionó esta ocurrencia, dijo que esta terminación tenía como función generar ahorro para destinarlo a minimizar los efectos económicos de la pandemia, ahora comenta que: “porque hay falta de transparencia en el manejo de estos fondos. Eran o son más de 100 fideicomisos de todo tipo, fuera de control completamente. Queremos revisar para que no haya aviadores, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte. Tan nos importa que queremos que no haya corrupción”. Otra muestra de que prefiere usar el hacha en lugar del bisturí y que en realidad sólo le importa tener el control de todo.

Sin embargo, esta determinación del gobierno denota dos cosas: falta de conocimiento administrativo y financiero o generar mayor opacidad en el destino de estos recursos públicos y destinarlos a sus proyectos como el Tren Maya. Tal y como se hizo con las estancias infantiles, López Obrador quiere quitar a los intermediarios y realizar transferencias directas con artistas, investigadores, cineastas, etc., lo que puede generar una relación clientelar, nada más cercano a la corrupción que tanto dice querer erradicar. Otra preocupación es que este recorte o simple desaparición de estos 109 fondos y fideicomisos, afectarán en su mayoría a la ciencia y tecnología de este país, pues entre estos se encuentra el final de 65 fondos destinados al Conacyt, además del Fondo para Desastres Naturales (Fonden), Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, Fondo para deportistas de alto rendimiento, entre otros.

Noticias Relacionadas Nayar Mayoquín pronostica triunfo de Morena en elecciones de 2021

No se puede permitir que, por asegurar los recursos para los programas y proyectos (también para el proceso electoral en puerta) del Presidente, se deje en la incertidumbre el rumbo del país. Lastimosamente, está ocurriendo que para el gobierno cuatroteísta destruir el marco institucional y no invertir en educación, ciencia, tecnología, cultura es la constante y seguirá borrando por decreto el futuro de miles de personas e incluso de generaciones. Es evidente que la 4T está en contra del desarrollo de México. Hoy se necesita a una oposición más unida que nunca para detener los deseos unipersonales del titular del Ejecutivo e intentar que las voces de académicos, investigadores, deportistas, cineastas y miles de personas perjudicadas por las malas decisiones de un solo hombre, sean escuchadas.

Por ADRIANA SARUR.

adrianasarur@hotmail.com

@asarur