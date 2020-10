Lo que falta y no se entiende. El gobierno tiene la obligación de crear condiciones para crecer y para que se genere empleo. Pero hace falta que entienda que un país no crece por decreto. Tiene que entenderse que el freno al desarrollo lo produce un gobierno que cree que es el actor principal de todo, que todo lo sabe, que tiene la verdad y además que tiene que estar en todo. Necesitamos de un gobierno que no inhiba”.