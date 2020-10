En año extraordinario, funcionarios ordinarios

No hubo pruebas masivas para detectar el COVID-19, no hubo campaña para el uso obligatorio del cubrebocas, e incluso el vocero para el tema de la pandemia, Hugo López-Gatell puso siempre en duda su efectividad, no se ha resuelto el tema del abasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer, y ahora no hay vacuna universal para la influenza estacional AH1N1.

Para conseguir esa dosis, que antes uno se podía aplicar hasta en las estaciones del Metro, ahora se debe ir a hacer fila a un centro de salud o a la clínica del IMSS o ISSSTE que le corresponda.

Eso sí es parte de alguno de los siguientes grupos: personas de 60 años o más, o bien entre 6 y 59 meses de edad; embarazadas, trabajadores de la salud en contacto con la población, tener enfermedad cardiovascular (excepto hipertensión arterial) o pulmonar, cáncer, diabetes, insuficiencia renal, VIH o inmunosupresión adquirida. Si no, mejor no vaya, para usted no habrá vacuna.

Porque la Secretaría de Salud contempla suministrar 36 millones 490 mil 871 de vacunas para esta temporada invernal, la del año del COVID-19 que ha cobrado más de 82 mil vidas de mexicanas y mexicanos, cortesía de la estrategia —es un decir— del subsecretario López-Gatell.

Hoy, en estas páginas, el reportero Gerardo Suárez da cuenta de cómo empiezan a escasear las vacunas contra el AH1N1. La alta demanda de personas que, asustadas con la interminable pandemia, buscan reforzar sus defensas con la dosis, no fue contemplada en la estrategia sanitaria.

A siete días apenas de haber iniciado la campaña de vacunación, relata el reportero, el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán ha aplicado el equivalente a 75 por ciento de las dosis de toda la temporada pasada (octubre2019-febrero2020).

En el Centro de Salud de la colonia San Simón Tucumác, en Benito Juárez, ya no hay. El personal dice que vuelven a tener el próximo 20 de octubre, y recomienda llegar a las 6 de la mañana o antes porque sólo repartirán 50 fichas al día.

En 2018 y 2019 las dosis fueron de alrededor de 32 millones para el país. Alcanzaban porque fueron años ordinarios, no cómo éste 2020, en el que el propio López-Gatell advirtió de antemano que las cepas de COVID-19 y del AH1N1 se juntarían, formando un coctel más riesgoso para la población.

Y se esperaba una estrategia como de sistema de salud nórdico, pero su diseño corrió a cargo de funcionarios ordinarios en este año extraordinario.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

RAYMUNDO.SANCHEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@R_SANCHEZP