Carstens recupera la visión

Feliz de contento se puso el presidente Andrés Manuel López Obrador con las declaraciones de Agustín Carstens, quien dijo ayer: “Hagan lo que hagan los gobiernos” para enfrentar la pandemia del Covid-19, “no evitarán las bancarrotas”.

¿Y por qué tanta felicidad? Preguntan los analistas político-financieros bisoños. Pues porque el gobierno de la Cuarta Transformación no está haciendo nada para enfrentar la más grave crisis económica, peor que las de 1929; no está gastando dinero a manos llenas, que además no tiene; no está contratando más deuda, está evitando a toda costa aumentar el déficit fiscal porque sabe que si lo hace, se le va a descarrilar la economía; tampoco está ayudando a los grandes empresarios, por el contrario, les está cobrando decenas de miles de millones de pesos de impuestos que no pagaron. Tampoco ha acudido en auxilio de los micros, pequeños y medianos empresarios que enfrentan los efectos de la pandemia porque saben que muchos de ellos se van a morir. A los bancos comerciales los está apoyando con medidas administrativas para que éstos puedan renegociar con sus clientes los créditos que suman cientos de miles de millones de pesos, pero tarde o temprano varias instituciones van a “tronar”.

Esto dijo el doctor Carstens: "Tenemos que reconocer que el coronavirus va a cambiar la cara de la economía, muchos sectores que sufren ahora no van a recuperarse sencillamente porque habrá otra forma distinta de viajar, de trabajar, de ir de compras y todo ello complicado aún más por la revolución digital… Hay mucha innovación en comercio electrónico que es cada vez más importante así que muchas tiendas sencillamente no van a sobrevivir, por tanto podemos decir, podemos pensar que deberíamos de estar preparados, veremos mayores dificultades a futuro…creo que el cambio en el entorno económico dará lugar a una reasignación ineludible de recursos y la política va a tener que evolucionar, va a tener que ayudar a las personas para que se facilite esta reasignación de recursos".

La liquidez ha aumentado en las economías avanzadas y los bancos centrales han hecho que las condiciones financieras se acomoden a la situación para mantener una relativa estabilidad en los mercados, pero esto no quiere decir que no puedan surgir otro problemas en el futuro… según siga ralentizándose la economía, siga la crisis, seguramente veremos más problemas de solvencia en el futuro… llegará un momento en el que la acción gubernamental sencillamente no pueda prevenir el incremento de bancarrotas”.

¡Pero si el ex secretario de Hacienda y exgobernador de Banco de México nunca le ha atinado a sus pronósticos! Exclaman los analistas bisoños y sus detractores, quienes documentan: Confundió una pulmonía cuata con un catarrito en la crisis financiera de 2008/2009); irresponsablemente saltó del barco (renunció a Banxico) en 2017; nos advirtió que iba a llevarnos la…tristeza si Donald Trump llegaba a la Presidencia de Estados Unidos, y otras negras premoniciones.

Todo eso y más podrán decir de Carstens, pero parece, nada más parece, que ya recuperó la visión.

