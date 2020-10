El gobierno del contrasentido

Durante sus varios años de campaña, López Obrador, señaló enfáticamente que la estrategia de Felipe Calderón y su “guerra contra el narco” era inadecuada y que solo enlutó al país. De la misma manera indicó que la Policía Federal de Peña era corrupta y que no resolvía los temas de seguridad. Durante ese tiempo se le escuchó mencionar: “Regresaremos al ejército y a la marina a sus cuarteles”, decía. “Los soldados no deben de realizar las tareas de la polícia civil”, comentó. Y ya como inquilino de Palacio Nacional: “Abrazos, no balazos” repetía como mantra. Esto no ha ocurrido, así como ha pasado con sus otras banderas de campaña.

Hoy se puede observar que la militarización del país está aún más avanzada que con Calderón o Peña, vemos a los soldados construyendo aeropuertos, trenes, refinerías, sucursales bancarias; entregando los libros gratuitos de texto, entregando los “apoyos” y becas; cuidando y administrando garitas, puertos y aduanas; colaborando con los temas en salud y repartiendo medicinas por la contingencia provocada por la Covid-19 y realizando trabajos de ayuda debido a las amenazas de huracanes, ya sea en Baja California o en este momento en Quintana Roo; plantando árboles frutales y madereros; coadyuvando con las policías estatales y municipales, así como -a petición de Trump- resguardando la frontera sur mediante la Guardia Nacional; trayendo y llevando a Evo Morales y trasladando las cenizas de José José. En fin, militares por todo el territorio nacional y realizando actividades de todos los ámbitos.

Una vez más López Obrador incumple sus promesas de campaña, sin embargo esto no es lo más importante. El año 2019 ha sido el año más violento en la historia del país desde 1997, -año que se comenzó con la medición al respecto-, con 34,582 asesinatos, es decir 95 homicidios al día y para este año las proyecciones no son nada alentadoras, pues se prevé que se supere la cifra de 40 mil, ya que en el primer semestre se contabilizaron 17,982 personas asesinadas, siendo relacionadas más del 60 % con el crimen organizado. ¿No está muy claro que la estrategia de la militarización no está conteniendo la violencia en nuestro país? ¿Acaso el presidente o Alfonso Durazo no lo perciben de tal manera? ¿Por qué seguir con una estrategia en seguridad que a todas luces sigue ensangrentado a México? Seguramente porque desde presidencia tienen otros datos.

Gran cantidad de expertos coinciden en que no se puede construir el Estado a través del Ejército, los cuerpos milicos no deben de estar involucrados en todas las actividades de gobierno. Parece estar claro para todos que se debe cambiar la estrategia en seguridad de este país, menos para la 4T. Sabemos que toda decisión del presidente mexicano es llevada a cabo por su interés político y no por un conocimiento en administración pública y, mucho menos, por intentar resolver las problemáticas de las y los mexicanos.

A todas luces, la estrategia en seguridad debería de pasar por el fortalecimiento de las instituciones policiacas municipales y estatales, menor trabajo civil para las FFAA, invertir en la educación, cultura, recuperación de espacios públicos, comenzar a reconstruir el tejido social, pensar desde lo colectivo antes que en el individuo, estrechar las lacerantes brechas de desigualdad, respeto y ejercicio pleno los derechos humanos. Empero, el gobierno cuatroteísta es el gobierno del contrasentido: vemos menor inversión en educación, recorte en los fondos para ciencia y tecnología, menores prestaciones sociales, se consulta la justicia, se gobierna con el hacha, existe un deseo incesante de eliminar la división de Poderes, debilitamiento institucional, entre otras aberraciones.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR