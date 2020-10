Al diablo con las instituciones

López Obrador lleva décadas con el mismo discurso… si las instituciones no le sirven a él, entonces no sirven. Ese era su mensaje en 2006 y sigue siendo su mensaje ahora. La diferencia es que ahora tiene la sartén por el mango y mandar las instituciones al diablo ha dejado de ser una mera amenaza remota. Hoy el presidente tiene bajo su control el nombramiento de nuevos integrantes y directivos de los órganos autónomos, puede cambiar leyes e incluso la Constitución, tiene una enorme influencia en el poder judicial y tiene la capacidad para otorgar y recortar presupuestos a discreción.

En menos de dos años de gobierno, AMLO ha convertido a la CNDH en una institución inútil para las víctimas y al servicio de los poderosos, justo lo contrario a lo que dicta su esencia. Ha hecho de la primera Fiscalía General autónoma una dependencia más de su administración, subordinada a su agenda política y a sus inclinaciones personales. Ha convertido al INE en un órgano timorato que vive asustado esperando el siguiente recorte presupuestal o embate desde el púlpito presidencial. Ha cooptado el Tribunal Electoral donde ya todo lo que se decide pasa primero por Palacio Nacional y ha demostrado que tiene un amplio margen para operar votos que le interesan en la Suprema Corte. Los diputados y senadores de Morena ya no hacen siquiera el esfuerzo de mostrarse críticos o independientes. Ante instituciones que se prestan a su chantaje, el presidente avanza libre sin cuestionarse límites éticos o legales.

López Obrador siempre nos hizo creer que le molestaba que las instituciones fueran influenciables por los partidos y gobernantes. “AMLO nunca mandó al diablo las instituciones, mandó al diablo sus instituciones”- han repetido desde entonces sus seguidores, como si esa aclaración hiciera menos grave su mensaje. Al contrario, lo único que parece confirmarse a la luz de los hechos es que en realidad lo que le molestaba era no ser él quien pudiera controlarlas. En lugar de llegar al poder para fortalecerlas, ha decidido llegar a reiterar su amenaza. O se alinean con su proyecto personal o se encargará de destruirlas.

El presidente ya desapareció las estancias infantiles y los mecanismos de apoyo a organizaciones civiles. Ahora está en proceso de desaparecer 109 fideicomisos de los que dependen decenas de instituciones dedicadas a la investigación, la promoción cultural, el medio ambiente y la educación. Esas instituciones no le sirven. AMLO nunca ha entendido la cultura ni ha creído en el valor de la investigación. El cambio climático le parece una preocupación de élites y no le interesa hacer de nuestro país un polo de desarrollo tecnológico. Pero, sobre todo, esas instituciones no le sirven porque retienen 68 mil millones de pesos que él quiere disponer sin consultar a nadie. Lo dijo, lo advirtió y ahora lo está cumpliendo: al diablo las instituciones.

POR FERNANDA CASO

FERNANDACASO@HOTMAIL.COM

@FER_CASO

