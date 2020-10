Un estado en movimiento

La pandemia ha forzado a los “entes racionales” a permanecer de alguna u otra manera, quienes más o quienes menos, estáticos con el único objetivo de minimizar los números de contagios, objetivo no tan bien logrado. Sin embargo, la historia no es la misma para aquel “ente político y económico”; mejor conocido como Estado, mismo que en su capacidad organizacional y conformado por un territorio, una población, un gobierno y orden jurídico propios no se puede dar el lujo de permanecer inmóvil ni en cuarentena, bajo riesgo de caer en depresión, y no necesariamente emocional.

La vida democrática alrededor del mundo en pandemia o no, debe estar en movimiento. Los procesos democráticos, demográficos y económicos no se pueden dar el lujo de suspender actividades para retomarlas seis meses más tarde y tratar de recuperar el tiempo perdido. Si existe una constante en esta realidad es el cambio.

Todos los Estados deben estar preparados ante el cambio, no de manera reactiva sino más bien activa y propositiva. El Estado no debe ser víctima del cambio, sino más bien debe ser el Estado aquel que en virtud de buscar las condiciones óptimas para su territorio, población, gobierno y orden jurídico, el que de manera efectiva proponga y lleve a cabo políticas públicas que garanticen que el cambio sea en beneficio y no en perjuicio de aquellos que conforman el Estado; es decir, las personas (población) ya que sin ellas, el Estado como tal no existiría.

La realidad internacional actual está permeada por una complejidad interdependiente en la que factores sociales, económicos e incluso nacionalistas dan origen a la sociedad tal y como la conocemos y vemos cotidianamente. Hoy más que nunca debemos de ser conscientes de la interconectividad moderna. Si bien el mundo está conformado por 194 países distintos e independientes entre sí, aquel que piense que lo que pase en los 193 restantes no nos afecta directa o indirectamente no ha entendido cómo funciona el mundo moderno.

Tomando en cuenta dicha interconectividad es que debemos de tomar un papel activo-receptivo. Es por ello que las próximas elecciones de Estados Unidos, deben de ser un ejercicio que si bien no nos corresponde realizar, si nos debe de ocupar más a nosotros como mexicanos puesto que tenemos una relación de interdependencia “economicodemográfica” muy fuerte con el país vecino del norte y el resultado de las mismas tendrá, nos guste o no, un impacto positivo o menos positivo.

Como ciudadanos de naciones modernas tenemos la obligación de participar, de opinar, de proponer y de analizar la realidad que nos ha tocado vivir. No podemos, ni debemos sentarnos para sobrellevar y aguantar como si no pudiéramos hacer algo para cambiar aquello que no nos ayuda como país. Las democracias modernas exigen y necesitan de nuestras constantes participaciones para poder así alcanzar su fin último: el beneficio de la población; es decir, tu beneficio.

POR PABLO D. BEJARANO TORRECILLAS

COORDINADOR EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS GLOBALES

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO

eadp