Frenaaa sí es una amenaza

AMLO ha preferido dedicarle más tiempo a Frenaaa –el grupo de manifestantes pintorescos que ocupó una parte del Zócalo capitalino– que, por ejemplo, a Ricardo Anaya y otras expresiones institucionales de la derecha.

Nada más provechoso políticamente para el Presidente que exhibir a una oposición golpista, caricaturesca, retrógrada e incoherente. Hacerlo le sirve para desprestigiar a la derecha en su conjunto, dividir a sus representantes y desviar la discusión de la crisis económica, sanitaria y de seguridad.

La marcha del sábado estuvo muy lejos de congregar a 100 mil, conforme los retó el Presidente. Sin embargo, cada vez son más; esta vez muchos más de los que a uno le gustaría.

Dediqué un par de horas a entrevistar marchistas. Hablé con unos 30, suficiente para darme cuenta de qué están hechos. Entre los presentes había un sector minoritario que se quejaba de algo en concreto que les hubiera sucedido: una mujer que fue despedida del SAT; un hombre al que echaron de su trabajo, en un banco, y estaba convencido de que la culpa fue de AMLO.

Fuera de ello, lo que predomina entre los integrantes de Frenaaa es un miedo irracional. Rechazan al Presidente, en su gran mayoría, por lo que piensan que podría llegar a pasarles, no por algo que les haya ocurrido. “Que nos quiten libertades” es un planteamiento recurrente. Pero cuando uno les pregunta qué libertades les han quitado no hay respuesta lógica.

Gente de clase media expresó su temor a que le saquen su propiedad, sus ahorros, el producto de un esfuerzo logrado durante años. En particular, un número importante teme que le sean conculcadas sus libertades religiosas.

Entre estas, las fake news y el algoritmo en el que viven atrapadas parece haberles envenenado la sangre. Una señora, por ejemplo, estaba convencida de que AMLO es un masón que pertenece a una secta. “¿Una secta judeo-masónica?”, le pregunté y ella asintió.

No te pierdas el podcast exclusivo de Hernán Gómez Bruera con su columna Fuera de Tono

Es un error pensar que Frenaaa es exclusivamente un movimiento de fifís afectados en sus privilegios. El movimiento tiene una cierta base popular: un sector en el que ha cuajado la desinformación y el discurso religioso.

Muy convencidas escuché a dos mujeres que portaban una gran cruz y una virgen: “La religión está en peligro con este gobierno, porque donde entra el comunismo quitan rápido las iglesias”, aseguró una de ellas.

“¿En dónde siente usted que hay comunismo aquí?”, le pregunté a la otra. “En todo”, contestó. “¡Han cerrado iglesias! ¡La Guardia Nacional está cerrándolas! ¿Qué no has visto? ¡Pues qué no eres mexicano!”.

La emergencia de Frenaaa le debe mucho a la falta de liderazgo dentro de la oposición, pero —por lo visto— también al juego que les ha dado el Presidente. Aunque tal decisión hoy parezca inteligente, podría habilitar, en el largo plazo, una ultraderecha religiosa de tintes fascistas como esa que ha tomado el poder en Brasil y Bolivia a través de estrategias golpistas.

POR HERNÁN GÓMEZ BRUERA

HERNANFGB@GMAIL.COM

@HERNANGOMEZB

eadp