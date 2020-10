AMLO es un hombre que intenta hablar de historia, pero juguetea con el horizonte que le brindan los murales de Diego Rivera. Nada mejor para ocultar su falta de visión de futuro que crear una gran pista de circo durante algunos meses, en la que los personajes centrales sean los expresidentes. De esta manera, al llegar la elección intermedia, la gente votará desde su simpatía o antipatía hacia los regímenes del pasado y no evaluando los éxitos o fracasos del gobierno presente, por ejemplo, en materia de manejo de la pandemia.

Por su parte, al mirar a la oposición, el escenario no es alentador. La oposición partidista no está sincronizada con el sentir de la población. No logran aún leer las razones que llevaron a AMLO al poder en 2018 y tampoco logran leer el momento que la sociedad mexicana vive en la actualidad. Sumergidos en sus veleidades, los líderes partidistas no alcanzan a entender que, por una vez en la historia, es preciso superar la mirada parcial y optar por un proyecto de restauración democrática a través de un frente amplio.

La oposición civil que se expresa en Frenaaa sin duda ha logrado una presencia que rebasa a sus críticos. Alguna prensa tendenciosa buscará minimizar a la gente congregada en la plancha del zócalo el pasado fin de semana. Sin embargo, el hecho empírico es imposible de negar.

Lamentablemente, en algunos de los dirigentes más visibles de Frenaaa aparecen simplificaciones ideológicas, teorías de la conspiración faltas de sustento y una narrativa de ultraderecha construida para elevar la temperatura de sus seguidores aún a costa de la verdad. AMLO, por su parte, y desde otro extremo ideológico, actúa de manera similar. Gusta de la polarización y la simplificación, gusta de las verdades a medias y de la manipulación populista. Frenaaa ingresa en su lógica divisiva. ¿Terminarán la oposición civil y la partidista subordinadas inconscientemente a la lógica que el propio AMLO les dicte?

La nueva Encíclica del papa Francisco, Fratelli tutti, no podría ser más oportuna en este escenario. En ella se distingue entre gobiernos populistas y luchas verdaderamente populares. En el texto, además encontramos lo siguiente: “Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación”.

Esperemos que todos los actores descubran en el documento pontificio un punto de referencia y de orientación. La fraternidad y la amistad social no son recursos rosas en momentos de grave crisis. Son un método para una nueva clase de acción política.



POR RODRIGO GUERRA

PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL AVANZADA (CISAV)

RODRIGO.GUERRA@CISAV.ORG

