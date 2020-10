¡En qué país estamos!, exclama Flavio Sosa. La derecha está presionando muy fuerte, la ultraderecha está en el Zócalo y la izquierda está paralizada, peleando en el interior de Morena.

Ya van dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y estamos paralizados, reconviene el fundador y exvocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), actualmente militante de Morena. “Necesitamos movernos nosotros, salir y respaldar nuestro proyecto”, sostiene.

- ¿Temor a la desestabilización por parte de los movimientos sociales de la derecha como el Frente Nacional Anti Amlo (Frenaaa)?

- De ellos no –responde–, la gente de derecha piensa muy poco, veo poca creatividad, con propuestas muy cuadradas, dogmáticas… Yo creo que el problema está con los factores de poder económico. No creo que le apuesten a ese pequeño movimiento, le apuestan a cosas mayores (…) El flanco más débil de este gobierno es frente al poder empresarial, porque el país está sufriendo una crisis económica derivada de la pandemia y no sé en qué tiempo logremos superarlo.

“Y ahí nuevamente es donde digo: ¿Qué estamos haciendo en Morena para respaldar a nuestro Presidente, para entender lo que está pasando?

“Con todo respeto, yo sospecho que nuestros dirigentes nacionales no han entendido esto. O están mareados en la comodidad y no se han preocupado por cómo le hacemos para respaldar al Presidente, o no le entienden y sólo se la quieren llevar en el confort y ya no se mueven”, señala el de San Bartolo Coyotepec.

- ¿Podrían tirar al presidente López Obrador?

- No, no lo veo como una posibilidad. Fíjate, está tan fuerte este gobierno que lo que está en juego es quién lo va a suceder.

A la fecha, han surgido múltiples movimientos en el país: por tierras, por agua, por medicamentos, con normalistas, con mujeres, etc, que en ocasiones causan fuertes pérdidas económicas y son violentas.

- ¿Puede o debe usar la violencia el gobierno de Andrés Manuel para enfrentarlos?, pregunto.

El luchador social respondió así: “Tenemos una herencia de violencia muy pesada. Cada que se ha acercado el Ejército a la gente salimos chocando. Es muy peligroso. Yo creo que debemos renunciar al máximo a la violencia.

“Cuando veo las escenas de policías resistiendo los empujones de los manifestantes, prefiero mil veces esas escenas, a ver a un policía rompiendo la valla y golpeando a una joven.

En la charla que sostuvimos para El Heraldo Tv, Flavio Sosa consideró “insuficiente” el diálogo de este gobierno con los movimientos sociales:

“Creo que la Secretaría de Gobernación no está funcionando como debiera. Es necesario que el gobierno de la Cuarta Transformación fortalezca sus espacios de diálogo –como el de Alejandro Encinas en Derechos Humanos, aunque no se da abasto porque problemas de éstos hay en muchísimos lados y sectores– con la sociedad en su conjunto, no sólo con los defensores de la tierra y el territorio, no solamente con los movimientos sociales, sino también con los promotores culturales, con los artistas, con los distintos actores políticos y sociales”.

Para quien abrevó y se considera seguidor de la izquierda de (José) Revueltas, un proceso de transformación como el que plantea este gobierno, “no lo lograremos separados de los movimientos sociales y de los promotores del arte y la cultura…

“¡Hay que fortalecer ese puente!”

Y subraya: “Necesitamos una Secretaría de Gobernación fuerte, muy fuerte…, pero para dialogar con los diversos sectores”.

Y claro, con gente adecuada, “porque luego ves unos subsecretarios que dices ‘¿a poco éstos le entienden?’”.

GEMAS: Obsequio del argentino Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, en su nueva encíclica Fratelli tutti (Hermanos todos), en la que condena el dogma neoliberal: “El virus del individualismo radical es el virus más difícil de derrotar”.

