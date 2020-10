Gutiérrez Canet y su odio histórico a Marcelo Ebrard

Los durísimos ataques que desde hace unas semanas viene propinando Agustín Gutiérrez Canet a Marcelo Ebrard, son en gran medida, producto de un odio histórico que el esposo de la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, le profesa a Marcelo por el hecho de que mientras el canciller es un egresado del Colegio de México de la carrera de Relaciones Internacionales, su formación es de comunicador que casualmente incursionó en el servicio exterior mexicano.

La internacionalista Roberta Lajous, en su trabajo sobre "El Colegio y la Cancillería" explica muy detalladamente la creación de la elite académica y política que cimentó en muchos sentidos a la diplomacia mexicana, y esto es uno de los rencores profesionales no superados por Gutiérrez Canet en su relación con Marcelo.

En su última colaboración en Milenio, el esposo de la embajadora Bárcenas, vuelve a cuestionar el trabajo de Ebrard por temas que, para los momentos que vive el mundo en todos sus niveles de relación a causa de la pandemia del Covid-19, son de una intrascendencia supina.

Dice Gutiérrez: “Ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se enredó con el nombramiento ilegal de Luz Elena Baños como embajadora eminente. Este caso irregular se añade a otras violaciones a la ley que Ebrard ha cometido, cuando creó los puestos de director ejecutivo de diplomacia cultural, diplomacia pública y diplomacia turística, sin la autorización de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda. Veamos qué dijo ayer Ebrard, dando la espalda al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional, al responder a una pregunta sobre designaciones políticas en embajadas y consulados, así como sobre dicho nombramiento: ‘…Lo que dije es que quienes estén en el Servicio Exterior tengan un mérito. De hecho, ha habido grandes figuras de México y el ser político no es denigrante. Lo que es denigrante son los hechos de las personas o que se actúe promoviendo personas que no tienen mérito, que no tienen carrera, que no tienen conocimientos, que no pueden representar a México adecuadamente’”.

Y Gutiérrez le sigue dando rienda suelta a su resentimiento histórico:

“Aquí encontramos una doble falacia: el nombramiento sí fue notificado a Bolaños y suspendido cinco días después, luego de las protestas de embajadores de carrera, tal como lo reveló el columnista Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras en El Universal, del 19 de septiembre, citando documentos de la misma SRE. Y para manipular el asunto del atropello legal, Ebrard se aferró a la bandera del feminismo. Dijo que de 20 embajadores eméritos y eminentes solo hay tres mujeres (error: no son 20 sino 15 embajadores, cinco eméritos y diez eminentes). De los cinco embajadores eméritos, tres son mujeres”.

¿Y qué con eso?

Los ataques de Gutiérrez a Marcelo son de carácter político-burocrático. Gutiérrez es partidario de Porfirio Muñoz Ledo para que se convierta en líder de Morena y desde esa posición proyecte a su esposa a la cancillería en lugar de Ebrard.

Recientemente Raymundo Riva Palacio recordó el papel de personero de Carlos Salinas que Gutiérrez desempeñó cuando fue embajador en Irlanda. Precisamente en los tiempos en que el innombrable expresidente estaba en un exilio voluntario en aquel país.

La historia contada por Riva Palacio habla de la tarea de enlace que cumplió Gutiérrez Canet con mexicanos que visitaban Irlanda para entrevistarse con Carlos Salinas.

Ese fue el caso de Jorge Castañeda, quien visitó gracias a Gutiérrez Canet al expresidente.

Porfirio Muñoz Ledo es considerado un irreconciliable enemigo de Salinas desde que fue el más cercano compañero de lucha de Cuauhtémoc Cárdenas cuando ocurrió la “caída del sistema”, lo cual le arrebato un probable triunfo al michoacano.

Mientras que Gutiérrez Canet cumple la degradante función de propagar fuego amigo, Ebrard sigue siendo uno de los operadores de López Obrador que esta dando resultados positivos como es el caso de su tarea por conseguir la vacuna contra el Covid-19

Feria de renuncias en Morena; un partido sin dirigente

En su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Morena era un gran partido para tener tan poco presidente, refiriéndose a la incapacidad de Alfonso Ramírez Cuéllar para conducir el proceso de renovación en la dirigencia nacional del movimiento del que sigue siendo un indiscutido líder moral el primer mandatario.

Las protestas generadas por aspirantes que no están conformes con el resultado de la encuesta de popularidad realizada por el INE, como es el caso de Gibrán Ramírez, presagia un escenario de judicialización del proceso que puede culminar en el hecho de que los actuales dirigentes de Morena consideren que no existen condiciones para que se realice el cambio de mandos.

Entonces Ramírez Cuéllar y su grupo encabezado por Bertha Luján, lograrían construir el escenario ideal para conservar la dirigencia hasta pasadas las elecciones del próximo junio de 2021.

La feria de renuncias que se están dando, y que seguramente continuarán ocurriendo en varios niveles dentro del gabinete de López Obrador, obedece a que fue el propio primer mandatario el que fijó el mes de octubre para hacerlo.

Y el tabasqueño olfatea que en esa premura se demanda que Morena sea una organización unida para volver a ganar la mayoría en el Congreso y un considerable número de las gubernaturas que estarán en disputa.

Por lo pronto ya es un hecho la dimisión de Pablo Amílcar Sandoval a su cargo de súper delegado en Guerrero para buscar postularse como candidato a gobernador por esa entidad.

Alfonso Durazo ha declarado que definitivamente dejará la secretaría de Seguridad para lograr el proyecto político que se fijó de llegar al gobierno de Sonora, desde que acompañó a su paisano Luis Donaldo Colosio en la búsqueda de la presidencia de la República.

Mientras que en San Luis Potosí se sigue mencionando como favorito en las encuestas a Esteban Moctezuma, otro secretario de Estado.

Y para Querétaro, los morenistas locales siguen alentando la posibilidad de que el candidato al gobierno sea Santiago Nieto Castillo, originario de San Juan del Río, que es el segundo municipio más importante en la progresista entidad.

El papel tan relevante y eficaz que ha cumplido Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo ha convertido en una figura con gran estatura política en el presente contexto nacional, en el que el combate a la corrupción sigue siendo una de las banderas irrenunciables de AMLO.

Esa es la razón por lo que se le considera como el único partidario del presidente de México que pudiera competir con éxito para arrebatar el gobierno al PAN, quien considera a Querétaro como el territorio que puede conservar si pierde, como se espera según las encuestas más confiables, en Chihuahua y Baja California Sur.

Otra renuncia ya muy esperada es la de David Monreal a la subsecretaría que ocupa en Agricultura. Al político originario de Fresnillo se le considera la opción más competitiva para evitar que en Zacatecas el gobernador Alejandro Tello imponga como sucesor al poderoso empresario Adolfo Bonilla.

Bonilla ya se separó de la secretaría de agricultura en Zacatecas para ir de lleno por el gobierno estatal.

La preocupación presidencial ante las inminentes nominaciones es doble.

Primero necesita tener un partido unido y listo para conservar el gran número de simpatizantes que sumó a su voto duro en los comicios de 2018 que ganó ampliamente con López Obrador como candidato presidencial al frente.

Y la verdad que la actual dirigencia de Morena, y los aspirantes a ocupar la nueva presidencia de ese partido, no le garantizan para nada ni la unidad ni la operatividad que espera el presidente demuestren ante el reto que tiene de ganar las elecciones intermedias.

El segundo desafío de AMLO es encontrar a funcionarios que cumplan un mejor, o cuando menos un papel similar al de ahora, de los que sustituirán a los que se vayan a la aventura electoral.

Por mencionar un caso, Alfonso Durazo ha se mencionado como su más probable relevo a Omar García Harfuch.

En la SEP, en la UIF será muy difícil que AMLO encuentre colaboradores de una lealtad y una entrega como la que le han demostrado Esteban Moctezuma y Santiago Nieto Castillo.

Definitivamente AMLO está frente a su mayor encrucijada política desde que asumió la presidencia de México.

La mariguana otra vez a debate: Monreal

El sistema carcelario mexicano se nutre en un 60% o 70% de personas que han incurrido en lo que actualmente es considerado un delito: producción, distribución y consumo de la marihuana.

La legalización del consumo del cannabis se encuentra en debate actualmente en comisiones dictaminadoras y se espera que en las tres semanas próximas se dictamine en el Senado. Por ahora el tema es ajustar temas a solicitud de legisladores de todos los partidos políticos.

De ser aprobada la nueva Ley, en la primera etapa se tratará de una venta regulada en establecimientos autorizados y supervisados estrictamente por el Estado, a través de la Cofepris.

En otro momento, se evaluará si se distribuye en otro tipo de establecimientos mercantiles, como cafeterías, como ya ocurre en otros países europeos.

El líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal es uno de los encargados de la negociación con distintos sectores para promover los beneficios de la regulación de la marihuana, que como ya señalamos solo ha servido para criminalizar a los consumidores.

Se pretenden aprovechan de las experiencias de países como Canadá, Estados Unidos y Uruguay, que ya han despenalizado el uso de la planta, para no cometer los mismos errores y generar las condiciones más propicias en México.

En la actual iniciativa se abordan los siguientes puntos primordiales: el uso industrial, recreativo, medicinal de la marihuana; la regulación de la producción, siembra, consumo, venta y puntos de venta: los puntos de venta regulados por la Cofepris: estimular la producción en sectores campesinos; regulación del consumo en los menores de edad; y se promueve la conciencia de los efectos de años del consumo y la rehabilitación en sanatorios o instituciones.

No existe una Ley perfecta afirma Monreal, pero existe la disposición de mejorarla debido a las exigencias y la práctica ciudadana y se tratará de experimentará de manera que no se afecte a la sociedad: “Lo importante es que haya una Ley”, advierte el líder de la Jucopo.

Los beneficios de la nueva legislación en caso de que se aprobaran alcanzarían a cientos de miles de personas e incluso a las arcas del Estado, ya que se liberarían los centros de reclusión social, pues un gran número de personas se encuentran en reclusión por el delito; se convertiría en una actividad productiva para campesinos pobres o cooperativas; se generarían impuestos e ingresos para el Estado; habría instituciones para rehabilitación; y sobre todo ya no sería un negocio para los cárteles del narcotráfico.

La legalización del uso lúdico de la marihuana es un debate que no debe posponerse, México tiene que alinearse a las legislaciones de las grandes naciones democráticas, con la finalidad de tratar de socavar los problemas que su prohibición acarrea a nuestro país como la saturación de cárceles y la violencia que generan los cárteles.

Miscelánea:

1.- En los corrillos de las asociaciones de abogados se sigue comentando que fueron varios los personeros que el expresidente Felipe Calderón envío al ministro Luis María Aguilar, para que votara en contra de que se enjuicie a los exmandatarios que hayan incurrido en faltas y peculado. El ministro Aguilar efectivamente fue en su momento una propuesta de Felipe Calderón para llegar a la Suprema Corte.

2.- En el seno del Partido Acción Nacional se contempla construir nuevas alianzas para enfrentar a Morena en las disputas por las gubernaturas que estarán en juego en 2021. Por lo pronto, la mira la tienen puesta en Michoacán con Marko Cortés a la cabeza; Zacatecas con el alcalde capitalino Ulises Mejía o el empresario Adolfo Bonilla como factores de unidad; Sonora con el Borrego Gándara aliado al PAN para competir al favorito Alfonso Durazo. Es una apuesta que preocupa ya mucho en Morena.

3.- El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González lanzó el proyecto más ambicioso de su gobierno para reactivar el turismo en Cancún, el destino de playa más importante de México, junto a Los Cabos y Acapulco. Realizó el anuncio junto al encargado de Comunicación Social, Carlos Orvañanos, quien se ha convertido en el brazo derecho del mandatario.

