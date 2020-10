Los innecesarios partidos moleros

Vuelve la Selección Mexicana a la actividad y con ello una crítica importante: la pandemia no se ha ido, recientemente se superó el millón de muertos a nivel mundial. De ahí que salga la pregunta obligada ¿realmente era necesario programar partidos amistosos ahorita? Yo creo que no. El partido contra Holanda sin duda es atractivo, pero se podría haber hecho en otro momento, representa un gran riesgo para jugadores, cuerpo técnico y para quienes conviven a diario con ellos.

Si bien el partido contra Holanda es muy atractivo para México, la prioridad hoy debería ser la salud de todos. Los partidos contra Guatemala y Argelia se los podrían haber ahorrado, rivales de ese nivel, además de no beneficiar, tienen un riesgo mayor de lesión para los futbolistas. Hoy deberíamos estar preocupados por subir el nivel de la liga, de dar más minutos a los jugadores jóvenes y de exportar más jugadores.

Tal vez parezca exagerado, pero piensen en cuanta exposición tienen los jugadores sólo en los vuelos internacionales. Hay que viajar largas horas a Europa y estar en contacto con otros jugadores que no sabemos cómo han respetado sus protocolos sanitarios, mismo caso con Argelia, ya que ambos partidos serán en Holanda. Además del riesgo innecesario, les están quitando jugadores a los equipos. Pumas, por ejemplo, perderá para el partido contra América a su mejor hombre, Alfredo Talavera.

Ni siquiera es Fecha FIFA, los mexicanos que juegan en Europa no van a participar. No tiene sentido ir a probar alineaciones si por lo menos seis jugadores estarán ausentes. Si eventos importantes como la Copa América, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, pospusieron todo un año ¿por qué la Selección Mexicana no puede darle prioridad a la salud? Parece que olvidaron la pandemia.

Hablando de cosas olvidadas, esta es la primera vez en meses que sabemos algo de Gerardo Martino. “El Tata” no dio indicios de vida en casi seis meses. Ahora con la Selección nos acordamos que es el técnico del “Tri”. Se nota que no estuvo muy atento a lo que sucedía en México, ya que la lista de convocados es inverosímil, pues jugadores que ni siquiera son titulares fijos en la Liga MX, han sido considerados.

Hablo específicamente de gente como Roberto Alvarado, Miguel Layún o Fernando Beltrán. Alan Mozo no está y se entiende por la indisciplina que tuvo. Pero si están Alexis Vega, Uriel Antuna y Jonathan Orozco, que también tuvieron indisciplinas del mismo calibre. Hugo González no está a nivel de selección mexicana, pero está en la convocatoria. Carlos Acevedo, de muy buena temporada con Santos, no está considerado.

Todo esto converge en una pésima decisión, regresar al “Tri” a la actividad. No urge. Ojalá en dos semanas este texto sólo sea evidencia de mi exageración, pero habrá que ver con cuántos contagios regresan. Repito, no se juegan nada, no van todos los que usualmente irían, solo uno de tres partidos es valioso para la selección. En fin, ya veremos si de menos dejan buenas sensaciones.

POR GERU

GERUCORREA@GMAIL.COM

@el123pormi