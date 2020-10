Ahora que Trump tiene Covid

La noche del jueves Donald Trump anunció en Twitter que él y su esposa tienen covid, por lo que guardarán cuarentena. No pocos ven esto como una fina ironía del destino para quien tanto se burló de la enfermedad. Otros más consipiranóicos deducirán que se trata de una puesta en escena para calmar las aguas y la caída de su popularidad de cara a los comicios presidenciales de noviembre próximo.

Sí, los norteamericanos están a un mes y días de sus elecciones, y Trump va ampliamente aventajado por Joe Biden en las tendencias que marcan las principales encuestas.

Pero no solo eso. En el primer debate de este calendario electoral se vio a un presidente de los Estados Unidos particularmente agresivo, tratando de bulear a su contrincante y destruyendo el lenguaje. Vamos, lo más “elegante” de la noche fue un Biden ya fuera de quicio diciendo: “es usted un payaso”. Aunque todos lo esperábamos, no dejó de ser notorio el nivel al que descendió el encuentro. Brutal.

Adicionalmente, hace no pocos días, el diario The New York Times sacó una espléndida investigación/reportaje donde señala que Trump únicamente pagó 700 USD en impuestos durante los últimos diez años. Ello no deja de ser un ultraje; el estadounidense promedio paga más de tres mil dólares al año al fisco.

Sumemos el número de contagiados y muertos en Estados Unidos producto de la pandemia y tendremos que Trump está pasando ciertamente por una de sus peores semanas en materia política.

Por eso, ante todo lo anterior, la duda cabe: ¿resulta una idea totalmente disparatada pensar que podría estar fingiendo tener covid? Mientras contestamos, lo que sí queda claro es que lo usará y le resultará ventajoso guardar distancia, calmar los ánimos y dejar de verse ante la opinión pública como un defraudador del fisco...

Recordarán que en México algunos mal pensados dijeron que precisamente seguían esa estrategia dos funcionarios de la 4T. Uno que fue acusado de tener muchas casas, el otro de tener un hermano vendiéndole servicios y productos muy caros al gobierno. Luego, se enfermaron de covid y ya no tuvieron que dar mayores explicaciones. Muy conveniente y poco convincente. Como dije, ello solo para los más desconfiados, pero el hecho es que nunca se demostró públicamente que dichos servidores públicos estuvieran enfermos (o sanos), pero lo que sí sucedió es que el golpeteo en torno a esos y otros temas acuciantes disminuyó durante un tiempo.

Si en realidad se enfermó, Trump ya está pagando junto a otros populistas incrédulos como él lo fue en el principio —y hasta ahora— el sufrir en carne propia los estragos del coronavirus. Tanto Boris Johnson como Jair Bolsonaro vivieron las inclemencias del virus al grado de llegar a terapia intensiva el primero y al hospital el segundo.

En fin. Siendo prácticos: las elecciones están en juego, ¿subirá puntos Trump en las encuestas por estar infectado? y ¿qué sucede si el presidente ya no puede desempeñar sus funciones? Por otra parte, ¿servirá de algo que haga ver que él y Melania son tan cercanos que sufren la enfermedad juntos? No lo sé, pero mucho lo ha recalcado.

Sea teatro o realidad, ojalá lo aproveche el mandatario estadounidense para abrirse a otras opiniones que le permitan ver la urgente necesidad de tener mejores protocolos de seguridad sanitaria. Eso, además de dejar de mofarse de una vez por todas de una enfermedad solo porque no la conocía.

Desafortunadamente, dado el carácter que ya todos le sabemos, suponemos que eso no ocurrirá. Que saldrá de esta, en cambio, diciendo que es invencible; que nadie sufrió el covid como él, que nadie venció a la infección como él y que, como ya pasó por el virus, solo él puede guiar a los EEUU hacia la salida a tan terrible pandemia. Que lo que ha determinado es lo correcto y que eso es lo que se debe continuar haciendo. Bla bla bla.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

