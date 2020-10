Mujeres disruptivas: La historia del ensamble del Mustang Mach-E hecho 100% por mexicanas

Hace unos días encontré una nota sobre la primera transmisión ensamblada 100 por ciento por mujeres mexicanas en la planta Ford en Irapuato y los contacté para conocer más. Me otorgaron todas las facilidades para platicar con el gerente de la Planta en Cuautitlán: Marcos Madrid, con acento sonorense y lleno de entusiasmo, me relató la historia completa de estas mujeres disruptivas.

Un grupo de mujeres en puestos de liderazgo inició este proceso hace año y medio. Estas mexicanas desafiaron los límites de una industria moldeada y habitada históricamente por hombres, abriendo espacios para que otras vengan después. Querían aumentar la población de chicas dentro de la empresa automotriz y estaban seguras de que con un poco de esfuerzo y capacitación, podían colocar a otras mujeres en puestos que por tradición pertenecían a los hombres como: mantenimiento, manufactura, producción y otras. Lo creyeron y lo lograron.

Soñaron que podían ensamblar una unidad de inicio a fin, con un equipo conformado únicamente por mujeres y convirtieron el sueño en realidad: el Mustang Mach- E; que muy pronto estará circulando las calles de Europa, Canadá y Estados Unidos, armado por manos mexicanas.

El suceso contagió a toda la planta, creando una ola expansiva al interior de Ford. Este evento motivó a un grupo en la planta de Chihuahua para dar vida al primer motor ensamblado completamente por mujeres y a éste, le siguió otro equipo de chicas que armó una transmisión completa en la planta de Irapuato.

El liderazgo femenino integró mujeres de áreas administrativas como control de calidad, finanzas, recursos humanos, entre otros y las invitaron a cambiar sus computadoras por herramientas. Ángeles Aceves, administrativa, participó en las capacitaciones para integrarse al ensamble del Mustang Mach-E. Cuenta con orgullo y alegría que esa experiencia la transformó como mujer y trabajadora; manejar el auto al que ella misma había colocado los cinturones de seguridad, le mostró de lo que era capaz.

El resultado de este ejercicio de inclusión femenina, fue el aumento de trabajadoras en Ford México que subió de 8 por ciento al 25. Además, quienes participaron en estos proyectos aumentaron su seguridad emocional, se sintieron más identificadas con la empresa y el proceso de manufactura, sin mencionar la gran unidad y solidaridad que se logró entre los equipos de trabajo.

Noticias Relacionadas Campeonas por la equidad de género

El trabajo nos permite crecer y ayudar a otros en su crecimiento, a través de éste y su remuneración, se fortalece nuestra identidad. El dinero, resultado del trabajo, puede ser útil para la toma de decisiones y por eso es importante saber manejarlo correctamente. Dale valor a tu tiempo, usando de forma inteligente tu dinero. ¿Crees que necesitas ayuda para aumentar tu inteligencia financiera? como dice la frase: “Si no sabes: te enseño, si no puedes: te ayudo; pero si no quieres, nada puedo hacer por ti”. Hoy es un buen día para tomar el control de tus finanzas personales y vivir la vida que quieres.

Por: Yuri Franco

Twitter: @YuriFrancodeRdz

Mail: yuri.financial.coach@gmail.com