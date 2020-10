La sexoafectividad en la Juricatura Federal

Resulta que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la creación de un Padrón Electrónico de Relaciones Familiares para que todos los empleados que trabajan en los juzgados y tribunales del país declararan sus vínculos personales en el contexto del combate al nepotismo. Todo iba bien, hasta que en el anexo del manual se pidió a los servidores públicos manifestar el nombre y cargo de las personas con las que sostienen relaciones “sexoafectivas” en su ámbito laboral. El escándalo estalló a causa del tremendo patinón que tuvo que ser corregido días después.

La polémica medida fue comunicada oficialmente el 21 de octubre a través de la circular 15/2020 firmada por Arturo Guerrero Zazueta, Secretario Ejecutivo del Pleno. En el anexo identificado como manual de uso para subir la información al padrón electrónico decía textualmente: “El sistema desplegará una pestaña donde la persona usuaria podrá señalar si tiene cónyuge, concubinario, concubina, relación análoga o relación sexoafectiva”.

El desafortunado término despertó indignación entre el personal de juzgados y tribunales, al grado de compartir en chats internos reclamos a los Consejeros, comentarios y memes que circularon para denunciar la expresión que en sí misma pedía revelar relaciones íntimas inconfesables, que en todo caso tendrían que consultarse también en la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Jueces y magistrados pidieron al alto mando del Consejo aclarar los términos del anexo, así como detallar sus alcances, por considerar que vulneraba sus derechos humanos.

Ante el golpeteo, la explicación oficial se basó en afirmar que la solicitud de datos privados aludida no coincidía con lo que los consejeros aprobaron en el pleno. Incluso, a través de un chat un grupo de juzgadores pidió explicaciones a Carlos Alpizar, Secretario General de la Presidencia del Consejo, quien según trascendió por medios no oficiales respondió así: “Lo vamos a estudiar y les comparto que se perfeccionará en dos semanas, que por ahora no se preocupen”.

El anexo de la discordia, en poder de esta columna se refería expresamente al término “relaciones sexoafectivas” incorporado en la página 8 de 35. Sin embargo se pretendió precisar que los datos solicitados sólo se limitaban a matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia o parentesco familiar hasta el quinto grado.

Esta columna también cuenta con la carta que Juan Alberto Prado Gómez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación envió el 22 de octubre al ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte y el Consejo, en la que pidió una reunión para conocer el motivo de la aplicación del padrón y su finalidad.

La palabra sexoafectividad fue suprimida y se ordenó bajar el documento de intranet. Lo que queda es una reveladora anécdota que evidencia grandes áreas de oportunidad para hacer mejor las cosas en la comunicación interna de la institución y muestra también un ambiente de tensión en las relaciones entre los altos funcionarios administrativos, el sindicato y un significativo sector de juzgadores federales.

