Sometimiento irreflexivo

Talento hay pero el sometimiento es mayor. Cuando se deja de pensar, cuestionar o trabajar para generar alternativas y solo hay alineamiento a principios ideológicos que favorecen e incrementan el poder de unos, sin verdadero proyecto de libertad y justicia, el atraso es garantía. No se dude que es necesario abrir oportunidades para todos y atender las situaciones de incapacidad y pobreza estructural, pero no nos engañemos siguiendo una idea que no quiere la prosperidad ni el verdadero progreso. No se puede distribuir lo que no se produce. Nunca un pueblo sometido, ni un dirigente irreflexivo, ha llevado a una población a un estadio superior de desarrollo.