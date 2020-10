Un día no feliz

No fue un “Día del Médico” feliz, puesto que hay mucha angustia y tensión en los pasillos de los centros de salud de todas las entidades federativas. Los profesionales de la salud llevan meses enfrentando a un enemigo invisible que está por consumar 90 mil muertes, entre los que se encuentran varios trabajadores hospitalarios. México tiene la deshonra de ser el país con el mayor registro de médicos fallecidos por contagio de coronavirus y eso solamente puede explicarse por una mezcla de la exposición prolongada a la carga viral, la deficiencia en la indumentaria que utilizan para protegerse y el equipo en general con el que atienden a pacientes del pabellón de infectados por covid-19.

Integralmente, considerando enfermeras, afanadores, administrativos y similares, en México la tasa de contagios es seis veces superior al país donde se originó la pandemia, China. En cuanto al número de fallecimientos, aquí se mueren 5 veces más que en los Estados Unidos. Para ponerlo más claro, de cada mil muertes que acontecen en nuestra patria, 26 son integrantes del personal hospitalario; mientras que, en Estados Unidos por cada millar de defunciones, sólo 5 son trabajadores del sector salud.

Escuchamos al Presidente López Obrador expresar su reconocimiento a médicos y médicas, lo cual puede interpretarse como la cortesía obligada de su parte en esta fecha, sin embargo fue desconcertante cuando aseguró que este gremio se había mantenido comprometido con sus pacientes y conformes con sus condiciones laborales para enfrentar los retos de la pandemia.

Sí, en la lógica presidencial, los trabajadores de la salud, en medio de un ambiente de polarización social en el país -abonado desde la cúspide del poder-, “cerraron filas, no realizaron protestas en las calles, no hicieron paros en los hospitales y se avocaron a atender la emergencia sanitaria”. Al parecer, ni Hugo López Gatell ni Jorge Alcocer Varela le han comentado de las inconformidades de trabajadores y pacientes en unidades de los diversos organismos de salud. También sorprende que en la brújula de Palacio Nacional no hayan detectado los testimoniales en video que se reproducen por conducto de las llamadas “benditas redes sociales”.

Ante tanta indolencia oficial, em el PRI reiteramos nuestra solidaridad con los trabajadores del sector salud. Nuestro Presidente Alejandro Moreno Cárdenas les ha expresado su reconocimiento y respeto por la heroicidad con la que afrontan la crisis sanitaria que padecemos.

Esto significa una adhesión clara del PRI con las exigencias de todo el personal de salud: médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, químicos, de limpieza y administrativo. En una misiva, se hizo patente que el priismo nacional condena que haya pacientes sin tratamiento, por escasez de medicamentos e instrumental médico; personal hospitalario sufriendo agotamiento y cansancio mental, debido a jornadas extenuantes; y miedo entre el personal de salud de llegar a su propia casa. en nuestra agenda legislativa, en nuestros programas de gobierno y en las acciones de nuestras estructuras

En nuestra agenda programática y legislativa, en nuestras acciones de gobierno y en las actividades de nuestras estructuras partidistas; tenemos claro que el personal del sector salud merece un salario digno, trabajar en instalaciones modernas y contar los insumos necesarios para su correcto desempeño. Gracias por siempre a los nuevos héroes de la patria.

Consummatum: En Coahuila e Hidalgo, los buenos gobiernos, la eficacia de nuestros representantes populares los mejores candidatos y la guía estratégica de la estructura partidista por parte de Alejandro Moreno, demostraron que el PRI puede arrasar en democracia. Con el compromiso de mantener esta tendencia ascendente, asumo el cargo de Coordinadora de Programas de Gestión Social para la campaña a Gobernador en Campeche. Me incorporó a la dinámica triunfadora del priismo campechano que hoy es eje y fundamento estratégico del PRI que sabe derrotar a los populismos sin destreza para gobernar.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN SOCIAL DEL PRI

TW: @LORENAPIGNON_