Reordenando la economía digital

Se aprobó la Miscelánea Fiscal 2021, que incluye el famoso "Kill Switch" para las plataformas digitales extranjeras que no cumplan con sus obligaciones fiscales por tres meses consecutivos. En su comparecencia en el Senado el pasado 6 de octubre, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, mencionó que "todos los sectores de la economía digital están pagando en tiempo y forma, el único sector que no está pagando es el ligado al turismo". De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, son 35 empresas digitales internacionales registradas, incluidas Airbnb, Homeaway y Expedia. Siendo las grandes faltantes Booking.com y TripAdvisor, a los que podrían apagarlas con la nueva reforma aprobada. En el caso particular de Airbnb, que dirige Ángel Terral, la empresa anunció que ya está registrada y recolecta los impuestos desde este mes de octubre. Dentro de los cambios con la Miscelánea para el 2021 también se modificó la retención del ISR. Para hospedaje pasará a una tabla con diferentes tarifas desde el 2 por ciento al 10 por ciento para ingresos mensuales de 5 mil pesos hasta 35 mil pesos a una propuesta que solo sea del 5 por ciento.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Es necesario que las empresas mexicanas adopten herramientas tecnológicas que mejoren su gestión de personal y de retención de talento, esto de acuerdo a Intelab, dirigida por Fernanda Zenizo, quien presentó el Módulo de Gestión de Empleados, que a través de Inteligencia Artificial analiza los datos de los colaboradores de las empresas para así aplicar políticas de gestión personalizadas, al monitorear su bienestar e implementarles programas de desarrollo al interior de sus organizaciones. De acuerdo con Fernanda, las empresas pequeñas y medianas, pueden acceder a estas herramientas, disponibles en el mercado mexicano y operadas por mexicanos, con una inversión menor y adoptar la digitalización, todavía más acelerada por la actual contingencia, en sus procesos de gestión de capital humano y así sobrevivir en un mundo de negocios cada vez más propenso a la interacción digital con un enfoque humano.

NUEVA CAMPAÑA.

Lo chido es convivir en familia, es uno de los mensajes que el Consejo de la Comunicación que dirige José Carlos Azcárraga busca impulsar en estos tiempos en los que la convivencia en el hogar se ha intensificado tras el confinamiento. De esta manera, llega la tercera fase de su movimiento “No está chido” orientado a fortalecer el vínculo y la unión familiar, como mecanismo para evitar el consumo de alcohol y tabaco en los menores de edad. La tarea de seguir sensibilizando a la población cobra relevancia en el presente contexto, en el que el estrés y la ansiedad pueden desencadenar conductas negativas. Recordemos que según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016), la edad promedio de inicio del consumo de alcohol es de 12 años y en cuanto al tabaco, es de 14 años.

POR JAIME NÚÑEZ

JAIME_NP@YAHOO.COM.MX

TWITTER: @JANUPI