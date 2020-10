Verónica del Castillo tuvo alucinaciones por la depresión post parto

“TUVE PSICOSIS POST PARTO, QUE ES CUANDO TIENES ALUCINACIONES. HAY TRES TIPOS DE DEPRESIONES CUANDO DAS A LUZ”: VERÓNICA DEL CASTILLO, HERMANA DE KATE

Shanik: ¿Por qué tardaste tanto en curarte de la depresión post parto?

Verónica del Castillo, hija de Erick del Castillo y hermana de Kate: Las dos veces que fui con mi ginecólogo me dijo: “échele ganitas, usted necesita un apapacho”. No me la trató. Las tres etapas de la depresión post parto son:

Baby blues: nostalgia ligera, normal en la mayoría de los partos por el desajuste hormonal en tus ciclos de sueño.

Depresión post parto fuerte, pero manejable.

Psicosis post parto.

Yo estu ve a nada de la psicosis post parto, que es alucinar, escuchas voces que no son reales, ¡Es muy peligroso porque hay mamás que matan a sus hijos por las voces que escuchan!

Hice una investigación e incluso existe una disculpa legal cuando una mamá mata a su hijo por estar bajo la influencia de esta enfermedad, Andrea Yates escuchó una voz que le decía: “Mátalos para salvarlos”, debido a su profunda depresión y ahogó, a uno por uno, a todos sus hijos en la tina de su casa.

Brooke Shields incluso escribió un libro que se llama: Down Came The Rain, donde narra que debido a su depresión post parto se estampó adrede contra un árbol con su hijo Rowan. Britney Spears, Priscila y sus balas de plata y Lety Calderón también tuvieron depresión.

Shanik: ¿A Lety Calderón le dio depresión por tener hijo con síndrome de Down?

Verónica del Castillo: La depresión le dio con su otro hijo, la depresión post parto ataca al azar, no respeta clases sociales ni edad y si pasan más de tres semanas sintiéndote mal, necesitas antidepresivos o ansiolíticos.

En mi libro, “Tú Eres Un Milagro” sugiero en uno de los capítulos que antes de llegar a los chochos que pueden ser adictivos primero recurran a métodos alternativos: Reiki, acupuntura, flores de Bach.

Shanik: ¿Tu hijo “Darwin” de 19 años vivió contigo en la pandemia?

Verónica del Castillo: Vivo con Darwin, pero como estaba inquieto, lo mandé a vivir con mis papás un rato para desestresarnos.

Shanik: ¿Por qué durante la pandemia no te llevaste a tus papis y a tu hijo a vivir a la casa espectacular de Kate del Castillo en Los Ángeles?

Verónica del Castillo: Era la idea, pero los estamos protegiendo de subirse a un avión y nos pareció mala idea hacer un gasto extra ahorita.

Shanik: ¿Pero, tus papás tienen ahorros de toda una vida?

Verónica del Castillo: Sí, pero con la pandemia aprendimos a gastar en lo realmente necesario y que si podemos vivir bien con menos.

Shanik: ¿El papá de tu hijo Darwin te da manutención?

Verónica del Castillo: No es perfecto en cuanto a la manutención, pero es muy buen papá, un hombre bueno, noble, trabajador y siempre está presente.

Shanik: ¿Alguna vez te golpeó un hombre?

Verónica del Castillo: No, más bien propongo en mi libro: “El Sexo: La puerta a Dios” regresar a un feminismo, no irse al otro extremo, no abusar de ellos ni pisarlos, humillarlos o aprovecharme de ellos”, concluyó la bella Verónica del Castillo.

POR SHANIK BERMAN