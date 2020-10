Poniendo el mal ejemplo

Arrancaron las acciones en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) con la expectativa de cuál iba a ser el resultado de abrir las puertas nuevamente a la afición, no importa si a un 10, 20 o 30 por ciento, finalmente se trató de un experimento social que iba a ser parteaguas para que otros deportes siguieran el mismo patrón. Pues al otro día la tribuna beisbolera hasta se volvió tendencia en redes sociales, pero no para bien; no para poner un ejemplo.

Las imágenes que le dieron la vuelta al país, y quizá algunas partes del mundo, dejaban ver a personas sin cubrebocas, sin sana distancia, un joven ebrio derramando cerveza sobre su cabeza como festejando su nivel de borrachera que cargaba, entre muchas otras situaciones negativas. Imágenes y videos que evidenciaron un pésimo comportamiento de pandemia, porque es eso, el saber tener prudencia en estos tiempos difíciles.

Se habló mucho de quién cargaría con la culpa de lo anterior y creo que la respuesta es: todos. La afición por no ser responsable y las organizaciones por no ser vigilantes de las medidas sanitarias. Era la oportunidad para demostrar una buena cara, pero se perdió. Ojalá con el paso de los días se revierta esta situación y volteemos a ver lo que sucede en los estadios de Estados Unidos. No me gusta para nada estar comparando, pero es un referente de comportamiento que debemos considerar.

JUNTOS POR MÉXICO



En contraste, nos encontramos con la buena noticia de que a partir del próximo 12 de noviembre se va a llevar a cabo el torneo 'Juntos por México', organizado por la directiva de los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca, con el objetivo de poner activos a los jóvenes peloteros prospectos y salir un poco de la sequía beisbolera que nos azota desde hace ya buen tiempo.

La copa tendrá una duración de un mes y contará con cuatro equipos que llevan los nombres de jugadores insignia de ambos equipos: Daniel Fernández, Nelson Barrera, Alfredo Zurdo Ortiz y José Luis Borrego Sandoval. Los 54 encuentros programados se jugarán de martes a domingo a las 12 del día, y otro a las 7 de la noche, en el Estadio Alfredo Harp Helú, que servirá como una burbuja que tendrá todas las medidas de higiene y sanidad, mismas que incluye pruebas constantes de COVID-19 a todos los involucrados. No habrá acceso al público y los juegos se van a transmitir por las plataformas digitales de Grupo Multimedios.

QUINIELA PRESIDENCIAL



En la semana nuevamente se le vio al presidente, Andrés Manuel López Obrador, regar batazos y externado su pronóstico para la Serie Mundial. Con un jersey de los Dodgers, hizo evidente su deseo porque los de Los Ángeles se lleven el título, deseando también que los mexicanos Julio Urías y Víctor González, triunfen. Su quiniela anterior ya fue, porque los Astros de Houston se quedaron en el camino.

