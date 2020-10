Los gansos le tiran a las escopetas

Pareciera que el asedio a los críticos del régimen está siendo más continuo, más constante y más sinvergüenza de lo que hasta ahora se había dibujado. No hay otra forma de entender la disparatada acusación de Pío López Obrador contra el periodista Carlos Loret de Mola. ¿Exigir que lo metan a la cárcel 12 años por enseñar videos grabados por David León Romero, excolaborador del gobierno federal, donde el primero acepta dinero en efectivo para financiar las campañas de Morena?

Si bien Pío López Obrador alega derecho a la intimidad, esta no procede ante la evidencia de un ilícito. Y, en todo caso, que demande a David León, quien fue el que lo grabó. Es tan absurdo el alegato que presenta que hasta el primer mandatario ya salió a deslindarse. Muy bien este posicionamiento desde la mañanera.

Acusar al que demuestra las corruptelas es hipocresía pura. Imposible mayor nivel de cinismo. Retratarse como víctima cuando es un corrupto. Y, luego, pedir cárcel para el periodista que le exhibió más de una vez recibiendo dinero es un ataque directo contra la libertad de expresión. No desde el poder, pero sí a partir del círculo más íntimo del Ejecutivo federal.

Se parece al caso gringo, cuando Donald Trump vocifera cada vez que lo investigan sobre sus enlaces —y los de su familia— con Rusia o su no pago de impuestos. Él siempre promete encarcelar a quienes lo investigan y poco le importa violentar la ley. Menos mal que aquí en México el primer mandatario se deslindó de inmediato.

Ahora sabemos que abusando de su relación con el Presidente, Pío López Obrador se presentó recientemente en la FGR, pero no para explicar cómo se hizo y qué hizo con del dinero en cuestión, sino para denunciar al periodista y, en el colmo del abuso, solicitar se le reconozca como coadyuvante de la Fiscalía. No hablo por el Presidente, pero queda claro que muchos que le rodean siguen pensando que no es delito recibir dinero siempre y cuando sea para su causa. El “delito” es de quien los cache y los denuncie.

Implicaciones de todo esto sobran. Si alguien tiene el valor civil de señalar las pifias, corruptelas y cochupos realizados por miembros de la 4T, puede ser observado y demandado tan sólo por haber hecho lo que se espera correcto de cualquier ciudadano. La propuesta de Pío López Obrador sería chusca si no fuese uno de los temas más serios en nuestro país, un constante y continuo golpeteo a la libertad de expresión. El aprendizaje puede ser un proceso doloroso, se entiende. Pero es increíble que en dos años en el gobierno y con 18 en campaña, muchos lopezobradoristas no aprendan que el nepotismo fue de lo más vergonzoso en las administraciones pasadas, sin olvidar que la corrupción fue lo que más se castigó y particularmente por ello es que Morena llegó al poder.

Será doloroso el aprendizaje para la 4T también porque sufren de soberbia; actúan como si el poder fuera omnímodo y eterno para ellos. Es una desgracia que los corruptos sean quienes invoquen a la ley para solapar sus crímenes, culpando a los que sólo los descubrieron en sus transas.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO