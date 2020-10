Cárdenas y López ¿Parecidos?

El último de los presidentes mexicanos que se debe incluir en el reducido grupo de los estadistas fue Lázaro Cárdenas del Río, quien tuvo la visión de futuro para decretar la Expropiación Petrolera en 1938, lo que en el corto plazo le acarreó ataques de potencias extranjeras que defendían sus privilegios perdidos, y hasta de mexicanos --entre ellos los que un año después fundaron el PAN-- que no alcanzaron a ver las enormes ventajas de la medida cardenista para impulsar la industrialización del país en favor de las siguientes generaciones.



Ningún presidente mexicano priísta del siglo XX (ninguno) alcanzó la estatura de Cárdenas, y ya no se diga los dos panistas que gobernaron en los dos primeros sexenios del siglo XXI, que ni siquiera pueden considerarse medianos políticos. Enrique Peña Nieto intentó emular a “Tata” Lázaro con su paquete de reformas estructurales, que resultaron un experimento fallido.

Ayer, durante la ceremonia por el 50 aniversario luctuoso, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el legado del general Cárdenas, a quien calificó como una inspiración para la Cuarta Transformación. “Fue el más importante consumador de la Revolución Mexicana, que fue la tercera gran transformación en la historia del País. Por eso, la Cuarta Transformación lo asume como una fuente de inspiración y como un ejemplo a seguir… hay principios éticos y políticos del cardenismo que distan mucho de ser anacrónicos, por el contrario, resultan particularmente vigentes, y necesarios para quienes estamos empeñados en llevar a cabo la construcción de un país que no excluya a nadie, una economía que no deja ninguno en la intemperie, una moral pública a prueba de lucro y ambiciones… “, señaló.

Pero como que a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano no le gustó mucho la comparación. En el mismo evento, dijo sobre su padre: “Fue respetuoso de la oposición, como se puede constatar. Ante los persistentes y viscerales ataques de las oposiciones, respondiendo a ellos con su labor política y conducta cívica, pues sabía qué y quiénes los movían y quiénes las representaban… con la convicción que no significaban riesgo alguno a la obra de la Revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían estos, respetando esas oposiciones que, por tronantes y agresivas que fueran, solamente estaban ejercido su derecho constitucional a la disidencia”.



Y ahí como no queriendo la cosa, “Temo” le dio una repasada al “gabinete de tiliches” de esta administración al señalar que el General “Tuvo clara conciencia de las capacidades y limitaciones propias, confió en los conocimientos y criterios de muchos otros para sacar adelante compromisos y problemas, nunca dudó innecesariamente de los demás, a menos que hubiera razones objetivas para ello”.

Así que… ¿Cuál parecido?

