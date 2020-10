Tu presidente no te traiciona

Hay muchas críticas incontestables a la administración obradorista, pero hay una con la que definitivamente, camarada, no puedo coincidir: que el Presidente traicionó a sus votantes. Que ha hecho justo lo contrario a lo prometido.

Por el contrario, estoy convencido de que tu Presidente ha cumplido, en lo esencial, con lo prometido, y de que, asimismo, ha sido coherente con gran parte de lo que ha escrito y con su pasado

político. De que pone, diría Nietzsche, el acto después de la palabra.

El Presidente, por ejemplo, te prometió un festival de paraestatales, y ahí están las paraestatales, reloaded.

Sí, ahí están Dos Bocas y demás. Bueno, en estricto sentido no están, pero cuestan. ¿Que el modelo no funciona? No, pues no. Lo sabemos al menos desde los años 70: México es un cementerio de elefantes blancos. Pero ese no es el punto: lo prometió y cumplió.

Con la misma congruencia, le ha dicho no a las energías alternativas. Vamos, que el ambiente y lo de apostarle a empresas de futuro como que no es muy lo suyo. Pero,

en buenísima onda, ¿por qué te imaginaste otra cosa? Nuestro líder cree que los ventiladores, esos como reguiletotes, le roban el aire al pueblo,

y ha dicho claramente que prefiere quemar carbones y combustóleos.

O sea, que nunca te prometió que ibas a vivir en algo así como el nuevo Vancouver, o en Helsinki.

Tampoco me queda muy claro por qué te imaginaste que ondearía la bandera de la diversidad sexual en el Zócalo, o que daría el grito con un pañuelo verde en solidaridad con las mujeres que luchan por la despenalización del aborto.

Porque –refréscame la memoria si olvido algo– no sólo le han tenido básicamente sin cuidado estos asuntos, sino que, incluso, hay indicios nada desdeñables de que lo del aborto lo boicotéo cuando su jefatura chilanga.

Y tiene sentido, porque nuestro Presidente es también un hombre de una arraigada religiosidad, religiosidad que ha permeado al gobierno y tal vez al Estado.

De nuevo: ¿por qué la sorpresa? En serio: ¿no te había llamado la atención tanto citar las Escrituras? ¿No te metieron ruido las carantoñas con el PES? ¿Ni lo de la Cartilla Moral?

Otra cosa: tampoco es un Presidente neoliberal. No te consueles con eso.

El neoliberalismo puede apostarle al adelgazamiento del Estado, pero lo hace en nombre de la eficiencia y las libertades, con razón o sin ella.

Lo que vemos aquí es la destrucción de unas partes del Estado para financiar la hipertrofia de otras, que no sirven para nada. Y pues sí, la rasurada fue para cultura, que, de nuevo, le ha tenido siempre sin cuidado.

Y es que, camarada, sí: tenemos una larga tradición de políticos que han traicionado a sus votantes, pero, con las elecciones del 21 a la puerta, puede valer la pena, hoy, que pensemos en otra: la de los votantes que se traicionaron a sí mismos. [nota_relacionada id=1269325]

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

eadp