A tres caídas sin límite de tiempo: Trump y Biden debaten

Joe Biden y el actual presidente republicano, Donald Trump ante su primer debate. El presidente perdiendo en las encuestas. El escándalo lanzado por el New York Times con una investigación de fondo sobre los impuestos del actual presidente. La arena caliente, muy caliente. Al empezar el debate, sin embargo, nos preguntábamos si Trump podría manejar el tema de sus impuestos, o se flagelaría con sus típicos comentarios. El tema de la sustituta de RBG, colocaba los derechos reproductivos en la mesa. Nos preguntábamos si Trump se quedaría callado sobre Roe versus Wade. También, además, había preguntas sobre Biden. ¿Qué haría para convencer a los votantes masculinos de Florida para ganar al fin ese estado o los otros en disputa? ¿Podría Trump atacarlo con algo pegajoso, como los correos de Hilary y el canto: “Enciérrenla" de sus seguidores? La pregunta central, sin embargo, giraba en torno a la esperanza. ¿Lograría Biden convencer a los electores que tiene la posibilidad de controlar la pandemia, dejando claro que puede haber alguien a cargo? La economía, el COVID-19, la Suprema Corte, sus trayectorias políticas personales, raza y violencia en las ciudades, eran los temas centrales que Chris Wallace tocaría en seis segmentos de quince minutos. La cuestión central en un debate, a pesar de lo que digan los medios no es solo quien lo "ganó", porque eso se pierde en un par de días, sino quién logró imponer su agenda política y quien será más citado en los medios hasta el siguiente debate al menos. Trump atacaría -de golpe con Hunter Biden y con las supuestas drogas de Biden toma para poder vencer su senilidad mental, según el propio presidente, claro. Así, en ese caldeado ánimo, encendimos la televisión el martes a las nueve de la noche.

A pesar de estar acostumbrados al acoso, la grosería y la agresividad de Donald Trump, el debate fue caótico, para algunos el de más bajo nivel en la historia. El presidente se dedicó a interrumpir a Biden, no dejó que Wallace terminase nunca de hablar al hacer sus preguntas, insultó a los votantes y destruyó cualquier forma de comunicación. El debate empezó con la Corte Suprema. ¿Por qué nombrar una jueza antes de las elecciones? “Porque ganamos”, responde Trump. Biden intenta acotar, no tiene nada personal contra Amy Barret, pero sí teme por el Obama Care por los derechos reproductivos de la mujer. Trump de nuevo: Biden es socialista, quiere quitar el derecho a elegir un seguro privado. El tono ha sido marcado. De aquí solo puede caerse más bajo.

Y ocurrirá al discutir el coronavirus. Trump ataca: todo iba bien hasta que vino la “plaga de China”, él quiere abrir la economía, Biden solo cerrar. Biden mejor le habla a los oyentes, no a Trump. Pero el presidente ataca de nuevo: “No eres inteligente, ni siquiera me hables de inteligencia a mí”, le responde a Biden quien lo cuestiona por no tener un plan y sí la peor respuesta mundial a la pandemia. Wallace está desesperado. Si estuviéramos en la lucha, el público mexicano gritaría: “Quiere llorar”. Pasa al tercer bloque, la economía. Nuevamente Trump alardea, más trabajo que nunca, mejor situación que nunca. “Yo incluso traje de vuelta el Football”, repite dos veces sabiendo que es un tema que a los norteamericanos les importa. Pero vuelve a decir que todo es culpa de China. Biden vuelve a la carga: “Dejamos una economía boyante y este hombre la destruyó”. Trump evadirá el tema de sus impuestos, culpará a Biden de hacer leyes laxas, insulta a Hunter Biden, interrumpe cuando el exvicepresidente habla de su otro hijo muerto. Un desastre. Como la discusión sobre el cambio climático. Trump siempre distrae de las preguntas centrales.

Pero el tema de la raza es quizá lo que mostró al peor Trump. Se negó a condenar la supremacía blanca e incluso le pidió al grupo de ultraderecha PB (Proud Boys) que estuviera pendiente. Amenazó diciendo que las cosas se pueden poner muy mal por el resultado electoral. Escalofriante que una sola persona y su partido hayan destruido una democracia que está a punto de cumplir 250 años. ¿Habrá tiempo para recuperarla o todo está perdido?

POR PEDRO ÁNGEL PALOU

COLABORADOR

@PEDROPALOU

