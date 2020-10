Que no se olvide. Es imperativo garantizar la seguridad en nuestro entorno y la integridad de todas las personas. Si hay delito, que se procese a los de ayer y a los de hoy. No retrasemos lo que se tiene que hacer, la ley no se aplica por votación, sino por deber. Se requiere sensibilidad y respeto por todas las personas.

Necesitamos recuperar la dinámica de crecimiento, la certidumbre en el futuro, la creación de empleo y trabajo digno”