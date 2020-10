Los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hoy en funciones, sin duda alguna pasarán a la historia.

El asunto que resolvieron lo amerita: La solicitud del Presidente de la República de llevar a Consulta Popular enjuiciar a los expresidentes (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto).

Hecho histórico per sé en su sola intención. Momento que puso frente a frente al máximo tribunal de Justicia de la Nación, con el máximo representante del poder Ejecutivo.

Pero las razones del paso a la historia de quienes ayer vistieron la toga serán indistintas. Unos cruzarán el umbral porque se sometieron a la presión de Palacio Nacional. Otros, porque pagaron la cuota por ser designados (en la presidencia de la Corte o como ministros).

Pero habrá también quienes pasarán a la historia por sus posturas y por la solidez de sus argumentos y exposiciones.

Aquí, en este último reducto –el perdedor en la votación por seis votos contra cinco- figuran destacadamente dos nombres: el del ministro ponente Luis María Aguilar, por su argumentación para declarar inconstitucional la Consulta; y el de Javier Laynez, cuya intervención fue la mejor de la sesión.

El ministro Laynez fue claro, sencillo y hasta se dio el lujo de ironizar: “Hay muchas formas de consulta a los ciudadanos, no es monopolio del Estado…Las propias autoridades deberían consultarnos más seguido…”.

Con cinco años en la SCJN, el de Coahuila (doctor en Derecho por la Universidad de Paris) sacó a relucir al elefante que se paseaba silenciosamente por el pleno: la sombra de sospecha sobre la parcialidad de los juzgadores.

Sabía que ello estaba en juego. Incluso, la apariencia de parcialidad.

Que la Consulta para enjuiciar a los ex Presidentes era violatoria de la Constitución, no le cabía duda. ¿Se imaginan si hubiera que preguntar si deben juzgarse a los de Ayotzinapa, o a los de la guardería ABC?

“La justicia no se consulta”, subrayaría una y otra vez.

Sé que mi posición no es popular --reconocería Laynez-, (pero) no fuimos nombrados para ganar popularidad. El legislativo y el Ejecutivo, sí, trabajan para las mayorías. Nosotros no. la Suprema Corte salvaguarda la Constitución y los derechos de los mexicanos, aún en contra del deseo de las mayorías.

Al final de cuentas, con el voto del ministro presidente Arturo Zaldívar, la Corte declaró constitucional la Consulta.

Y sí, ambos pasarán a la historia. Pero por muy distintas rutas.

GEMAS: Obsequio de la SCJN para la Consulta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. [nota_relacionada id=1269325]

