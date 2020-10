Magia presidencial

Terminó una función, comienza otra. De show en show, de puesta en escena en puesta en escena. Así vamos, para sortear la realidad que nos atropella como país. Para mirar hacia otro lado y hacer como que no pasa nada, cuando pasa todo.

Se acabó la rifa del avión, pero viene otra perla del surrealismo mexicano: la consulta ciudadana para llevar a juicio a los expresidentes Peña, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas.

Frente a la profunda crisis económica –la peor en la historia-, la pandemia aun indomable –el suceso que más mexicanos ha matado en más de un siglo, desde la Revolución-, y la inseguridad en espiral: los distractores. Entretenimiento para jalar el reflector de lo urgente a lo estratégico. De lo urgente para millones de mexicanos, a lo estratégico para el presidente.

•••

A López Obrador la impredecible realidad que vivimos le estalló –como a todos- y en el desconcierto antepuso la narrativa a las políticas públicas; la forma al fondo; la saliva a las acciones.

Sus críticos le achacan no redireccionar el rumbo pese a que la realidad cambió. El presidente tiene argumentos de sobra para defender su punto de llegada; por él y su proyecto votaron más de 30 millones de mexicanos. Lo que resulta inentendible es que, pese a lo inédito de los tiempos que cruzamos, se niegue a reconsiderar la ruta de viaje y los acompañantes del mismo.

Recargarse en los símbolos es exitoso cuando estos se acompañan de la realidad. La percepción ayuda, pero no basta, no alcanza. Por ahora, el presidente resiste el impacto en su popularidad, torea las crisis que lo envuelven, pero la simbología se agotará en algún momento.

La rifa funcionó como distractor, también la consulta a expresidentes. Pero ni una ni otra cosa borran la realidad, si acaso la esconden.

En el sorteo del avión presidencial, el premio no fue el avión, porque no importaba el premio. Lo relevante era hacer hincapié en el dispendio, el exceso y el grosero lujo de quienes ya no gobiernan. La razón de la opinión pública le asistía al presidente. Más allá de números, boletos vendidos y el negocio que fue o no el sorteo, política y mediáticamente, fue un éxito.

En la consulta de juicio a expresidentes, lo de menos es la justicia. No importa llevarlos al banquillo de los acusados, ni que exista una carpeta de investigación. Tampoco que se indaguen o castiguen delitos. Lo relevante es el juicio de la plaza pública, que la tribuna se erija en juzgado y señale culpables. La consulta aprobada ayer por la SCJN, será otro éxito político, electoral y mediático.

¿Y después? ¿Se habrán ido las crisis? No. El presidente habrá triunfado en otra batalla y habrá ganado tiempo, pero la realidad ahí seguirá. Seguirá aprovechando que conecta como nadie y mantendrá a raya a la oposición. Pero, ¿qué ocurrirá cuando los populares ‘distractores’ se agoten? Ojalá lleguen los resultados, porque los trucos terminan por decepcionar cuando se acaba la magia. [nota_relacionada id=1264749]

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

eadp